Un grand épisode – / Film

Naturellement, il y a spoilers ici.

Le troisième épisode de Le mandalorien la saison 2 apporte Bryce Dallas Howard de retour à la chaise du réalisateur, et donne au Mandalorien de nouveaux amis et ennemis dans sa quête pour ramener l’enfant aux Jedi. Dans l’épisode précédent, il a accepté d’emmener la dame grenouille sans nom à Trask en échange d’informations menant à la localisation d’un secret mandalorien. Ils s’écraseront et, après avoir payé pour faire réparer son vaisseau, le Mandalorien commença à payer des informations pour l’emmener sur la prochaine partie de sa quête.

Le récapitulatif

Mando est conduit chez un capitaine de mer Quarren qui lui propose de l’emmener en bateau vers les autres Mandaloriens. C’est un double cross, cependant. Ils veulent tuer Din Djarin et voler son armure de beskar, et pire encore, ils ne se soucient pas de l’enfant et lui donnent un coup de pied avec le landau dans la bouche d’une méchante créature marine. Heureusement, ils sont sauvés par les mêmes Mandaloriens qu’il recherchait. Venant à sa rescousse est Bo-Katan (Katee Sackhoff, reprenant le rôle dont elle était originaire Star Wars: La guerre des clones et repris dans Rebelles de Star Wars), Hache Woves (Simon Kassianides) et Koska Reeves (Mercedes Varnado, mieux connu comme Sasha Banks de la WWE).

Ils demandent au mandalorien son aide pour voler un Gozanti-vaisseau impérial de classe plein d’armes et, en échange, ils lui diront où trouver un Jedi. Mais ils se heurtent à la culture et aux coutumes mandaloriennes. Il est révélé que Din Djarin a été élevé dans un culte religieux extrêmement zélé appelé «Les Enfants de la Garde». A contrecœur, malgré leurs différences, il accepte de les aider et ils montent à bord du navire. Mais Bo-Katan n’est pas là uniquement pour le navire. Elle veut des informations qui la verront diriger Mandalore une fois de plus, et cela signifie reprendre le Darksaber de Moff Gideon.

Ils peuvent prendre le navire et Bo-Katan apprend ce dont elle a besoin, alors elle donne à Din Djarin le nom d’un Jedi et la planète sur laquelle il peut la trouver: Ahsoka Tano dans la ville de Calodan sur la planète forestière de Corvus.

La verrons-nous dans le prochain épisode? Cela semble probable.

La purge

L’une des plus grandes questions posées par Le mandalorien est ce qui est réellement arrivé aux Mandaloriens? On nous parle d’une grande purge et de la nuit des mille larmes. Nous voyons Moff Gideon brandissant le Darksaber, un artefact qui a été manié par le véritable chef de Mandalore et vu pour la dernière fois entre les mains de Bo-Katan Kryze en Rebelles de Star Wars, juste avant les événements de Un nouvel espoir.

Nous avons eu nos premiers indices sur ce qui s’est passé dans cet épisode. Alors que Din Djarin accepte de prendre un verre avec ces nouveaux Mandos, il est révélé que Mandalore est, prétendument, un monde mort et que tous ceux qui y vont meurent. Mais Bo-Katan pense que ce n’est que de la propagande et travaille à réunir les Mandaloriens contre les résistants impériaux pour le reprendre.

Bo-Katan révèle que l’Empire finance leur maraude avec le pillage de Mandalore et elle a l’intention de reprendre cela aussi. On ne sait pas pourquoi la Nouvelle République n’aiderait pas dans cet effort, bien que Mon Mothma était un grand partisan du désarmement de la Nouvelle République à mesure qu’elle grandissait, pour apaiser les menaces de devenir un nouvel Empire.

La plus grande question est de savoir si Din Djarin – et ce qui reste des Enfants de la Garde – serait prêt à s’unir sous un Mandalorien comme Bo-Katan Kryze. Cet épisode établit qu’il y a toutes les raisons pour lesquelles Din considérerait Bo-Katan et les autres comme n’étant pas « réel » Mandaloriens en raison de leur propension à enlever leur casque. En plus de cela, Din Djarin se hérisse à Bo-Katan modifiant leur accord. Au départ, il a été recruté pour aider à obtenir les armes, mais elle le force à aider à prendre tout le navire.

Cet épisode va également plus loin dans la cruauté de Moff Gideon. Il ordonne à son officier (joué par le dernier Bois morts alumni à rejoindre le casting, Titus Welliver) pour détruire le navire dans une mission suicide dans le but d’empêcher les Mandaloriens d’en prendre possession. On dirait qu’il s’inquiète pour Bo-Katan.

La direction

Bryce Dallas Howard a été une délicieuse surprise dans les épisodes qu’elle a réalisés jusqu’à présent. Comme «Chapitre 4: Sanctuaire», cet épisode présente l’esthétique d’un ancien village de pêcheurs. Dans son premier épisode, l’accent était mis sur les éleveurs de crevettes. Dans cet épisode, il y a une échelle beaucoup plus grande: un port d’expédition entier sur l’eau.

Howard s’est avéré adepte de la narration d’histoires, mêlant facilement suspense et comédie. Considérez la première apparition et la disparition de Kostas Reeves, ou la séquence avec l’Impérial «capturant» les Mandos dans la salle de contrôle de la cargaison. Elle est capable de chronométrer les blagues et le suspense d’une manière si précise que cela apporte un sourire. Elle peut également apporter les moments où vous voulez lever le poing et dire simplement « Enfer, ouais! » Comme la cavalerie mandalorienne venant à la rescousse contre la deuxième bande de Quarren.

Il y a aussi une tendresse ici qui permet de corriger une partie du chagrin qui s’est produit dans l’épisode précédent, grâce à la faim de l’enfant. On nous donne une belle réunion entre la dame grenouille et son mari, sur un morceau de musique émouvante de Ludwig Göransson, et ils obtiennent un arc entier à travers le reste de l’épisode alors qu’ils sont capables d’étendre leur ligne. Ils passent également de merveilleux moments avec The Child quand on leur demande de garder les enfants, et heureusement, il ne mange plus de leurs œufs.



L’intrigue secondaire du couple de grenouilles renouvelant leur ligne est une juxtaposition fascinante aux Mandaloriens. Bo-Katan explique que sa réplique est morte et qu’elle est la dernière. Au lieu de travailler pour vivre en paix et la prolonger, elle est déterminée à se venger.

J’aime aussi le fait qu’Howard soit capable de mettre des roues en mouvement qui vous donnent l’impression que l’univers se déplace autour du Mando et de sa mission. Moff Gideon avance sur ses objectifs et Bo-Katan travaille sur les siens. Cet épisode implique un lot d’histoire qui se poursuivra probablement dans le futur. S’il y a est une confrontation avec Moff Gideon cette saison, cet épisode promet qu’il sera beaucoup plus gros et plus explosif que s’il l’était juste Din Djarin face à lui. C’est un travail exceptionnel.

J’ai hâte de voir ce que fait Bryce Dallas Howard lorsqu’elle se lance dans la réalisation de longs métrages. Elle a de sérieuses côtelettes.

À surveiller



Vous allez entendre les Mandaloriens utiliser le terme «dank ferrik» tout au long de cet épisode. Ce n’est pas la première fois que nous l’entendons. Din Djarin l’a utilisé dans le premier épisode. Il n’y a pas de traduction officielle que je pourrais trouver, mais dans les différents cas où il a été utilisé, il semble être un terme fourre-tout mandalorien qui signifie à la fois une bénédiction soulagée comme «Dieu merci» et une malédiction que l’on pourrait utiliser comme « Jésus Christ. »

La secte des Mandos de Din Djarin se révèle être les Enfants de la Garde. Comme Bo-Katan faisait partie de Death Watch et qu’ils n’avaient aucun problème à retirer leurs casques, cela implique que les Enfants de la Garde étaient une secte encore plus orthodoxe, encore plus zélée que l’ordre de Pre Vizsla. Ces différences culturelles entre les Mandaloriens se révéleront-elles problématiques à l’avenir? Ce sera intéressant de le voir jouer.

Un autre œuf de Pâques amusant est la grue de style AT-AT dans le port. Pendant très longtemps, il y avait un mythe selon lequel les AT-AT étaient inspirés des grues à conteneurs du port d’Oakland. George Lucas a démystifié ces rumeurs, mais elles ont persisté. C’est amusant de voir quelque chose qui ressemble beaucoup à ces grues à conteneurs attaché à un corps AT-AT et utilisé dans le Guerres des étoiles univers



Cet épisode a également présenté un lot de Quarren et Mon Calamari, ce qui est logique. Nous avons d’abord vu ces deux espèces dans Le retour des Jedi. Ils se développeraient naturellement sur des planètes accueillantes pour les espèces amphibies. C’était aussi une belle touche que le flan de calamars que Din Djarin a été payé dans la première saison est devenu utile ici dans cet épisode.

J’adore le dialogue qui a des implications de vie ou de mort pour les personnages dont la plupart n’ont jamais entendu parler ou dont la plupart ne se souviennent pas. Bo-Katan déclarant qu’elle est la dernière de sa lignée implique certainement que nous avons vu le dernier de son neveu, Korkie Kryze. Korkie a été présenté dans quelques épisodes de Star Wars: La guerre des clones, et il y a toutes les chances qu’il ait perdu la vie dans la Purge ou vraiment à n’importe quel moment entre alors et maintenant.

La plus grande baisse de nom de l’épisode, cependant, survient lorsque Bo-Katan met fin à l’affaire et propose le nom d’Ahsoka Tano. Pour ceux qui ne le savent pas, Ahsoka Tano était le padawan d’Anakin Skywalker pendant la guerre des clones et figurait en bonne place dans Star Wars: La guerre des clones et Star Wars Rebels. À ce stade de la chronologie, nous ne savons pas si Ahsoka est déjà partie dans sa quête vers des régions inconnues pour rechercher Ezra Bridger avec la mandalorienne Sabine Wren ou non (comme on le voit à la fin de Rebelles). Cela pourrait encore avoir lieu avant ou bien après. L’épilogue de Rebelles de Star Wars il n’y avait aucune date dessus, et jusqu’à ce que quelque chose dans le récit confirme le contraire, nous ne savons rien avec certitude.

Selon les Bo-Katan, Ahsoka se trouve dans la ville de Calodan sur la planète forestière de Corvus. Ce sont de nouveaux emplacements dans le Guerres des étoiles univers et ne peut pas nous offrir de nombreux indices pour l’avenir. Et c’est excitant en soi.

Coda

C’était un grand épisode, et mon préféré de la saison jusqu’à présent. Cela a ajouté à la tradition de Guerres des étoiles et a apporté des éléments d’histoires précédentes sans gêner l’histoire de Din Djarin. C’est l’équilibre prudent que cette émission doit rechercher et je pense que la direction de Bryce Dallas Howard et le scénario de Jon Favreau ont réussi.

La musique entendue dans cet épisode rappelle le genre de films sur le thème des braquages ​​et des pirates qui sont vaguement référencés, mais qui offrent également la douceur requise lorsque cela est nécessaire. Ludwig Göransson est un maître pour pouvoir changer le ton de la musique à un sou et ne rien perdre de sa signification ou de sa grandeur. Il peut osciller entre l’épopée et le doux et ne jamais vous sortir de l’épisode.

C’était juste un bon moment. Un coup de circuit pour le spectacle. Je me demande cependant comment ça va jouer aux gens qui sautent juste dessus Guerres des étoiles des histoires qui ne sont pas trop familières avec tous ces personnages et leurs antécédents. Bo-Katan est-il juste un nouveau personnage cool sur lequel ils aimeraient en savoir plus? Ou se perdent-ils? À ce stade, on a l’impression Le mandalorien a gagné beaucoup de bonne volonté de toute façon.

Articles sympas sur le Web: