Un fossile montre qu’Allosaurus était peut-être un cannibale

CALLIGRAM Livre N°98 MAX ET LILI VEULENT ETRE

N° 98 Max et Lili veulent être gentils Max est sur le point de remporter le premier prix du concours de la gentillesse organisé par l?école. Pour l?en empêcher, Lili est prête à tout... Ce livre montre qu?on peut dire non gentiment et que la gentillesse, ce n?est pas de la faiblesse !