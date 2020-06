Un film de Jamal Khashoggi vient du réalisateur de Morbius – / Film

En octobre 2018, le chroniqueur du Washington Post Jamal Khashoggi entré dans le consulat d’Arabie saoudite à Istanbul pour obtenir une licence de mariage et n’a jamais quitté. C’est parce qu’à l’intérieur du bâtiment, Khashoggi – qui avait critiqué le gouvernement saoudien et le prince héritier, Mohammad bin Salman – a été assassiné et démembré par des agents du gouvernement saoudien. Maintenant, son histoire sera racontée dans un long métrage intitulé L’exécution, qui devrait être dirigé par Daniel Espinosa, le réalisateur du futur Sony Morbius film avec Jared Leto.

Deadline rapporte que Good Films Collective a signé un accord avec Espinosa pour «développer pour réaliser» un film de Jamal Khashoggi intitulé L’exécution, qui «explorera comment [Khashoggi’s assassination] ce qui s’est passé, ce qui s’est passé et ce qui s’est passé par la suite. » Petter Skavlan, qui a écrit le film de voile 2012 nominé aux Oscars Kon-Tiki et le drame policier de Brian De Palma en 2019 Domino, écrit le scénario.

Espinosa est apparu sur le radar d’Hollywood après avoir réalisé le thriller suédois lisse de 2010 Snabba Cash (ALIAS L’argent facile), Qui a attiré l’attention de Martin Scorsese. (Scorsese a « présenté » une réédition du film en 2012 pour l’aider à toucher un public plus large.) Depuis lors, Espinosa a réalisé le film Denzel Washington / Ryan Reynolds. Maison sécurisée, la pièce d’époque Tom Hardy / Gary Oldman Enfant 44, le thriller «extraterrestre piégé à bord d’un vaisseau spatial» La vieet le prochain film de super-héros de Sony Morbius.

Khashoggi était un auteur et journaliste de renommée internationale, qui est également apparu une fois dans un épisode du spectacle de voyage d’Anthony Bourdain Pièces inconnues. Son assassinat a fait trembler le monde, a imposé des sanctions économiques à l’Arabie saoudite et a abouti à une enquête qui a conclu que le gouvernement saoudien était responsable de «l’exécution extrajudiciaire préméditée» du journaliste. Les retombées ont été considérables, y compris un épisode de Patriot Act avec Hasan Minhaj qui critiquait le retrait de Mohammed bin Salman par Netflix en Arabie saoudite des mois après sa première diffusion.

De toute évidence, la meilleure façon d’empêcher les gens de regarder quelque chose est de l’interdire, de le rendre tendance en ligne, puis de le laisser sur YouTube. N’oublions pas que la plus grande crise humanitaire au monde se produit actuellement au Yémen. Veuillez faire un don: https://t.co/znMP8vyJma https://t.co/t2VUDhhIdB – Hasan Minhaj (@hasanminhaj) 2 janvier 2019

Vous pouvez regarder cet épisode ci-dessous.

