Un festival du film mondial pour présenter des films et des courts métrages gratuits – / Film

Tribeca Enterprises et YouTube ont annoncé conjointement qu’un nouveau festival exclusivement numérique aura lieu le mois prochain. En un peu plus d’un mois, un nouveau festival appelé We Are One: un festival mondial du film se déroulera exclusivement sur YouTube pendant 10 jours, présentant des longs métrages narratifs, des courts métrages, des documentaires, etc. – tous gratuits sur YouTube pour le monde entier.

Certains des festivals de films les plus importants et les plus prestigieux de la planète s’associent pour donner vie à cet événement, notamment Cannes, NYFF, TIFF, Tribeca, Venise, etc.



Le Lincoln Center, qui accueille le Festival du film de New York, a dévoilé les nouvelles de ce festival mondial du film numérique «sans précédent» sur leur site officiel. La liste des organisations impliquées dans la conservation du contenu se lit comme un who’s who de formidables festivals internationaux: le Festival international du film d’animation d’Annecy, le Festival international du film de Berlin, le Festival du film de Londres BFI, le Festival de Cannes, le Festival international du film de Guadalajara, le Festival international du film et les prix Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival, Marrakech International Film Festival, New York Film Festival, San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Sundance Film Festival, Le Sydney Film Festival, le Tokyo International Film Festival, le Toronto International Film Festival, le Tribeca Film Festival, le Venice Film Festival, etc. font tous partie de l’équipe de curation.

La plus grande question, cependant, est de savoir quelle programmation spécifique sera incluse. Il n’y a pas encore de liste officielle, mais le programme complet sera disponible plus près de la date de début du festival. Comme nous l’avons vu avec les tentatives du South By Southwest Film Festival de passer temporairement à une version en ligne cette année, un festival du film numérique semble bon en théorie, mais pourrait en fait finir par nuire aux cinéastes et à leurs chances de distribution. Est-ce que des films majeurs et reconnaissables feront partie de ce festival, ou sera-t-il entièrement composé de titres dont personne n’a jamais entendu parler? Je ne dis pas que des titres dont personne n’a jamais entendu parler ne méritent d’être présentés dans un événement comme celui-ci, mais cela aiderait certainement s’il y avait une ou deux premières flashy alignées pour attirer davantage l’attention sur ce festival, puis il est à espérer qu’une partie de cette attention pourra déborder sur des projets moins connus.

Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs des festivals impliqués dans la mise en place de ce projet ont toujours l’intention de proposer des versions en personne de leurs propres festivals plus tard cette année. Il reste à voir si l’un de ces événements finira par se produire. J’ai des doutes, mais comme nous l’avons vu récemment, le monde entier peut changer en un clin d’œil. Les choses pourraient à nouveau être très différentes dans cinq ou six mois, et nous allons tout documenter ici à mesure que nous nous rapprocherons de ce qui était la saison des festivals d’automne et de voir comment différentes organisations choisissent de gérer cette année vraiment non conventionnelle.

We Are One: un festival mondial du film 29 mai – 7 juin 2020 sur YouTube.com/WeAreOne.

