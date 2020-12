Un fan teste la précision de Microsoft Flight Simulator en le jouant dans un avion

in

Quelle est la précision de Microsoft Flight Simulator, de toute façon? Je ne suis pas vraiment en mesure de vérifier pour le moment, mais ce n’est pas grave car quelqu’un d’autre l’a fait à la place. À bord d’un récent vol transatlantique, le directeur exécutif de gamedev.world, Rami Ismail, a emprunté le même itinéraire sur Microsoft Flight Simulator pour voir à quel point il était similaire.

En fin de compte, ce n’est pas loin! Ismail a tweeté en direct le vol et note à plusieurs reprises que la vue à l’extérieur de sa fenêtre est assez similaire à celle qu’il a vue dans le jeu. Il tweete à plusieurs reprises que le temps, la lumière et les étoiles correspondaient parfaitement à certains moments de son vol. Ismail a également publié quelques photos sur Twitter pour montrer la ressemblance, et oui, c’est vraiment cool.

Ismail note qu’une partie du timing était un peu dépassée. Il a atteint l’Irlande en jeu six minutes avant de le faire dans la vraie vie. Il a également atterri à destination dans la simulation quatre minutes avant l’avion réel. Pourtant, il est impressionnant que le jeu de simulation ait gardé un rythme décent.

Si vous souhaitez découvrir le parcours d’Ismail, vous pouvez trouver le fil de tweets ci-dessous:

C’était le décollage, puisque cela n’a pas été téléchargé plus tôt. J’ai activé l’auto-contrôle de l’IA au moment où j’ai ressenti une accélération. pic.twitter.com/1HSqMK1pd8 – Rami Ismail (رامي) (@tha_rami) 2 décembre 2020

Si vous n’avez pas encore joué au jeu, nous en sommes également très friands. Dans notre examen de Microsoft Flight Simulator, nous l’avons qualifié de «version visionnaire et historique conçue pour le long terme». Cela dit, nous estimons que «le matériel informatique mettra du temps à rattraper le potentiel du jeu».

