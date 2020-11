Un fan de football, 11 ans, atteint l’objectif de 7,1 millions de Keepy-Uppy pour collecter des fonds et aider les travailleurs clés

La fan de football Imogen Papworth-Heidel a relevé son défi de faire 7,1 millions de gardiens pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives.L’écolière de 11 ans a été inspirée par la marche de collecte de fonds du capitaine centenaire Sir Tom Moore et a choisi le chiffre de 7,1 millions comme il représentait un pour chaque travailleur clé au Royaume-Uni.Et avec un peu d’aide de quelques amis, elle a réussi à atteindre l’objectif mercredi après avoir commencé il y a six mois et demi en lock-out.Imogen a commencé à faire 200 keepy- par jour, mais ses parents ont calculé qu’il lui faudrait 97 ans pour relever le défi en solo 200 gardiens par jour, alors elle a demandé l’aide d’autres personnes, demandant aux gens d’envoyer des vidéos de leurs gardiens pour ajouter au décompte. a complété un total de 1.123.586 gardiens au cours d’une course ininterrompue de 195 jours, atteignant plus de 7.000 par jour pendant le verrouillage et les vacances d’été. Les 5976414 restants ont été donnés par environ 2000 personnes qui ont pris des vidéos d’eux-mêmes et d’ema Il les a envoyés aux parents d’Imogen, parmi lesquels l’attaquant anglais et Manchester United Marcus Rashford et la star du Spandau Ballet Martin Kemp.Marcus Rashford a intensifié Imogen a décidé de relever le défi après avoir été inspiré par le capitaine Sir Tom Moore ) La jeune fan d’Arsenal, originaire de Hauxton, près de Cambridge, a fait les 3000 derniers gardiens au stade Abbey de Cambridge United où elle s’entraîne avec l’académie des jeunes de Cambridge United. Ensemble, Mind, The Fire Fighters Charity, Police Care UK, The Care Workers Charity, SSAFA – The Armed Forces Charity, Education Support, East Anglian Air Ambulance et Addenbrooke’s Charitable Trust. ‘ai élevé, combien de gardiens ont été donnés et combien de gentils messages de soutien ont été reçus », a-t-elle déclaré. Parents, Sarah, 37 ans, et Karl, 50 ans, qui travaillent tous deux pour le NHS en p de sécurité, étaient chargés de compter les gardiens au fur et à mesure de leur envoi. « Absolument sans voix » M. Heidel a déclaré: « Je pense que la chose la plus étonnante à ce sujet est le nombre de personnes qu’elle a inspirées à sortir. là-bas, pour avoir commencé à pratiquer les keepy-uppies. »Mais il a dit que regarder et compter jusqu’à 50 vidéos par jour avait été« fatigant ».« Littéralement, nous étions assis là à compter jusqu’à minuit certaines nuits à le faire, en essayant simplement de mettre les derniers chiffres »at-il ajouté.

