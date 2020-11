Un expert fait l’éloge de la tactique de Bielsa, a remarqué que Stuart Dallas suivait James Rodriguez partout – .

in

Leeds United a produit une autre belle performance samedi soir en battant Everton 1-0 à Goodison Park.

Ayant estimé qu’ils auraient dû battre Arsenal le week-end dernier, Leeds est parti sur la route et était de loin la meilleure équipe contre les Toffees de Carlo Ancelotti.

Il a fallu un certain temps pour venir, mais Leeds a trouvé l’ouverture et finalement le but gagnant lorsque Raphinha a tiré à la maison un superbe entraînement.

L’histoire de Diego Maradona

mariée

755484

L’histoire de Diego Maradona

/static/uploads/2020/11/684004_t_1606418838.jpg

684004

centre

Le résultat a permis à Leeds de prendre la 11e place du tableau de la Premier League et, en vérité, leur victoire aurait pu être encore plus lourde après 23 tirs au but.

Leeds a reçu d’énormes éloges pour son style de jeu sous Marcelo Bielsa, car il n’a pas du tout changé depuis sa promotion en Premier League.

Samedi soir, l’expert Danny Higginbotham s’est rendu sur Twitter pour féliciter Leeds, suggérant qu’ils sont super à regarder dans le style de jeu de Biela.

Photo de Jon Super – Piscine / Getty Images

Higginbotham a noté que Bielsa joue exactement de la même manière que dans le championnat, utilisant un marquage d’homme à homme sur tout le terrain.

Un joueur que Higginbotham a félicité était Stuart Dallas, car il a remarqué que l’Irlandais du Nord suivait James Rodriguez sur tout le terrain dans le but d’annuler la superstar colombienne.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Leeds super à regarder. Bielsa a continué de la même manière qu’en championnat en termes d’homme marquant sur tout le terrain. Dallas suit Rodriguez sur tout le terrain. – Danny Higginbotham (@ Higginbotham05) 28 novembre 2020

Photo de CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP via Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Striker Celtic aurait refusé de payer 6 millions de livres sterling pour égaler le record de Kylian Mbappe