Un expert en vote dit que la fraude n’est pas probable lors des élections de 2020

Alors que Joe Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle américaine samedi et que le président a continué de critiquer les résultats des élections via Twitter, USA TODAY s’est entretenu avec Robert Brandon, 73 ans, père fondateur du Truthful Elections Middle, indépendamment des assauts du président Donald Trump. , le professionnel du droit Brandon a déclaré que lorsque les problèmes sont énoncés et résolus, il pense que l’élection présidentielle de 2020 pourrait très bien vous retrouver en laissant les gens plus sûrs de la façon dont les États-Unis organisent leurs élections – – – The Middle est un groupe de défense des droits des électeurs non partisan qui fonctionne supprimer les frontières pour les électeurs et améliorer l’administration générale des élections. Les questions et solutions ont été modifiées pour la taille, la lisibilité et le mouvement. Pourquoi les gens devraient-ils croire au système électoral? Il y a des coffres-forts à chaque endroit. Il n’y a aucune preuve qu’il y ait eu fraude et nous avons simplement eu l’élection de participation la plus importante en plus d’un siècle et la plus importante en chiffres absolus jamais vue dans le passé. Et ces votes vont être comptés. … C’est un hommage à la façon dont les méthodes ont évolué et à la façon dont elles ont vérifié et revérifié ce qui se passe avec minutie. Donc, à tout moment, quand il y a une requête, il y en a un groupe qui approfondit essentiellement.Les héros réels dans tout cela sont en fait les copains et les voisins qui vont travailler sur les sondages chaque année, et cette année en particulier, étant donné la pandémie. Beaucoup d’entre eux sont intervenus pour la première fois. Et, nous devons fournir la cote de crédit aux fonctionnaires électoraux eux-mêmes, aux personnes assiégées qui pourraient être demandées toutes les heures, «Quand allez-vous compter?» Ils continuent généralement à dire: «Une fois que nous sommes parvenus à compter parce que nous faisons cela avec minutie.» Q. Les critiques du président Trump sur l’élection ont-elles un effet sur la croyance des citoyens au sein du système? Je crois malheureusement que c’est probablement le cas de certains de ses partisans qui prennent ce qu’il dit et le traitent comme la réalité. À peu près tout ce qu’il a déclaré à propos du vote par correspondance est faux et renvoie à chacun le fait du remède précédent des bulletins de vote par correspondance et du remède actuel des bulletins de vote par correspondance. Cependant, le facteur différent … l’endroit où nous revenons et voyons comment Cela se produit jour après jour, les gens, je crois, peuvent vraiment se sentir mieux à propos de l’ensemble du système que nous avons, et certes de la grande quantité de travail (réalisée par) des bénévoles et des gens conscients civiquement qui se trouvent les employés des urnes et les fonctionnaires électoraux. Ils font un travail formidable, et je crois franchement qu’à long terme, cela donnera probablement aux gens une confiance supplémentaire dans la façon dont nous administrons nos élections. Qu’avons-nous réalisé de la recrudescence des sondages par la poste? Je crois que nous reconnaissons depuis plusieurs années que le vote par correspondance fonctionne efficacement et que les États qui l’ont adopté ont en outre adopté des méthodes pour le gérer de manière appropriée et ont la capacité d’apprendre un nombre considérable de bulletins de vote par correspondance. que le vote par correspondance fonctionne. Les individus en récoltent les bénéfices et cela offre une différence vitale pour le vote en personne cette année pour ceux qui se sentent vraiment mal à l’aise ou franchement simplement pour les personnes qui ont besoin d’avoir une meilleure approche du vote, quelle que soit la rhétorique sur le vote par correspondance. Je crois que nous allons voir à long terme que cela fonctionne vraiment très efficacement, c’est très protégé, sûr et correct. Quelles sortes de garanties particulières sont en place pour vérifier que les élections ne sont pas truquées? Il existe un certain nombre de garanties. Avec le vote par correspondance, les bulletins de vote comportent des codes d’identification de personnes spécifiques qui correspondent aux électeurs qui les demandent ou auxquels ils sont envoyés. Ils sont contrôlés une fois qu’ils reviennent. Il y a un examen de signature ou un examen par balayage. S’il y a une requête à la suite du sondage indirectement acquise ébouriffée ou ne peut pas être apprise, elles sont ouvertes, elles sont généralement vérifiées méticuleusement.S’il y a une question de quelque manière que ce soit, il y a des représentants d’un républicain et d’un démocrate ou d’un candidat opposé. qui font partie du système de comptage. Ceux-ci ne devraient pas être les observateurs qui se tiennent à l’écart et partent à la recherche. Ce sont les gens qui résolvent vraiment,… s’il y a un sondage douteux, qu’avait l’intention de l’électeur. Et dans le cas où ils sont d’accord, alors ça continue. Le contraire est que lorsque les gens votent individuellement, ils sont sur une liste électorale parce qu’ils se sont inscrits, ils ont généralement fourni une preuve de leur résidence. Dans certains États, les nouveaux électeurs doivent fournir une pièce d’identité supplémentaire … Si vous y êtes, votre signature est là et il n’y a tout simplement aucune preuve que quiconque a tenté de se faire passer pour quelqu’un d’autre à quelque degré que ce soit qui fasse une distinction. essayer de faire une chose, ils sont pris, ils sont généralement inculpés. … Ce n’est qu’une poignée de personnes et cela ne va pas changer une élection.Q. Les mêmes méthodes de sécurité électorale ont-elles été mises en place en 2016 et en 2020? R. Il y a eu deux grands domaines de changement, je pourrais dire. De nombreux États supplémentaires ont adopté des méthodes de sauvegarde sur papier, de sorte qu’en cas de panne des machines, ils ont la possibilité de consulter le même vote sur papier. Cela a été vital et vital. Le deuxième facteur est qu’il y a clairement eu une bonne quantité de succès en essayant de durcir nos méthodes contre toute forme d’influence extérieure. Il est très épuisant d’influencer réellement les machines à voter elles-mêmes si vous ne pouvez pas y entrer physiquement. Ils ne sont pas liés au Web. Il semble que vous supposiez que le scénario est plus sûr qu’il ne l’était en 2016 avec beaucoup moins de menaces de fraude? A. Bien sûr. Je pense que l’argument de la fraude est un faux argument. Il n’y a tout simplement pas eu de fraude. La grande fraude à l’ancienne est l’endroit où les conteneurs de vote avaient été remplis. Ce qui est bien, c’est que les méthodes ont généralement été tout simplement plus élevées et que tous nos systèmes de sécurité fonctionnent, car cette notion de chaque événement, chaque candidat, étant représenté dans les décomptes, donne un décompte correct. Dans quelle mesure est-il vital pour les candidats d’accepter simplement les conséquences de l’élection? C’est tout le fondement de notre démocratie. La grande chose à ce sujet est que la démocratie est que les gens servent et lorsque la voix des gens s’exprime lors d’une élection, ils se contentent de cela, transfèrent et laissent celui qui a été choisi par les électeurs … procéder. Souvent, les gens qui partent les félicitent. et accepter d’essayer de les aider à l’occasion d’une transition. Cela semble ne pas être très probable cette fois, mais j’espère que ce n’est pas vrai.

