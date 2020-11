Un expert du Sky dit qu’il s’inquiétait du joueur «  agressif  » d’Arsenal hier soir

in

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Jamie Redknapp a fait l’éloge du défenseur central d’Arsenal Gabriel sur Sky Sports Premier League (19h22, 1er novembre 2020) après sa performance contre Manchester United dimanche soir.

L’ancien milieu de terrain de Tottenham Hotspur et de Liverpool a été impressionné par l’affichage produit par Gabriel lors de la victoire 1-0 d’Arsenal contre United à l’extérieur à Old Trafford en Premier League.

L’expert de Sky Sports a déclaré que le joueur de 22 ans, signé de Lille lors du mercato estival, «ressemble à une vraie affaire», mais il a admis qu’il était inquiet après avoir reçu un carton jaune tôt.

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

mariée

723968

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/10/670564_t_1604072854.jpg

670564

centre

Redknapp a déclaré à propos de Gabriel sur Sky Sports Premier League (19h22, 1er novembre 2020): «Il veut gagner des défis. Il a été réservé tôt dans le match, mais je pense qu’il a toujours gardé son sang-froid, a réussi de bons plaqués. J’aime la façon dont il est agressif. Il veut gagner le ballon, il est composé aussi. Il ressemble juste à une vraie affaire.

L’Anglais a ajouté: «J’ai été très, très impressionné par lui aujourd’hui. Ce (un défi) était après qu’il ait été réservé. Il a lancé quelques défis et je me suis dit: «Faites juste attention. Vous ne voulez pas quitter votre équipe avec 10 hommes ». Mais non, très impressionné par lui aujourd’hui.

Comment Gabriel a-t-il joué contre Manchester United?

Gabriel a été brillant pour Arsenal jusqu’à présent cette saison et s’est imposé comme un joueur important de l’équipe.

Le Brésilien était un leader à l’arrière contre les Red Devils et avait l’air calme et posé.

Le jeune a bien lu le jeu et a fait les bons défis, et il est clair qu’Arsenal a fait une brillante signature en lui.

Selon WhoScored, le défenseur central de 22 ans avait une précision de passe de 91,8%, a remporté une tête, pris 65 touches et effectué cinq plaqués, deux interceptions et cinq dégagements.

Photo de Chloe Knott – Danehouse / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Carlo Ancelotti répond lorsqu’il est interrogé sur la volonté d’Isco de rejoindre Everton

Partager : Tweet