Un expert du ciel pose 2 questions pertinentes concernant le joueur d’Aston Villa qu’Arsenal voudrait – .

Photo de Matthew Ashton – AMA / Getty Images

Jack Grealish est un joueur en demande, avec Arsenal parmi les clubs liés à la star d’Aston Villa.

Selon Sky Sports, Arsenal fait partie d’un certain nombre de clubs de la Premier League qui souhaitent signer Grealish de Villa dans la fenêtre de transfert d’été.

Le rapport a ajouté que Villa, qui a échappé de peu à la relégation au championnat cette saison, veut au moins 80 millions de livres sterling comme frais de transfert pour le joueur de 24 ans, qui peut fonctionner en tant que milieu de terrain offensif ou en tant qu’ailier.

L’ancien défenseur de Villa Stephen Warnock, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, a donné son point de vue sur l’avenir de Grealish et a posé deux questions pertinentes sur Twitter, comme indiqué ci-dessous.

On parle beaucoup de l’endroit où @JackGrealish se terminera cet été. Villa peut-elle être à la hauteur de son ambition, veut-il un nouveau défi? Sa meilleure position est plus haut sur le terrain où il peut affecter le jeu, ne pas venir en profondeur et ralentir le jeu # grealish #avfc – Stephen Warnock⚽️📺🎙 (@ StephenWarnock3) 30 juillet 2020

Villa a besoin d’un but de 20 buts par attaquant de saison, tant de fois j’ai regardé quand ils devraient être 2/3 après 30 minutes, puis être punis plus tard dans les matchs. La défense était tellement meilleure après le redémarrage et devrait prendre des points positifs. Les défenses vous rapportent des titres mais elles aussi – Stephen Warnock⚽️📺🎙 (@ StephenWarnock3) 30 juillet 2020

Tenez-vous debout et gardez-vous dans les jeux. Plus de qualité doit être ajoutée pour la compétition au sein de l’équipe pour aider à pousser l’équipe actuelle. – Stephen Warnock⚽️📺🎙 (@ StephenWarnock3) 30 juillet 2020

Je n’ai pas dit qu’il devrait partir, personnellement j’aimerais voir Villa correspondre à son ambition et construire autour de lui. Difficile d’écrire trop avec un texte limité👍🏻 – Stephen Warnock⚽️📺🎙 (@ StephenWarnock3) 30 juillet 2020

Transfert d’Arsenal cet été?

Grealish est l’un des meilleurs joueurs offensifs de la Premier League à ne pas jouer pour un club des six premiers, et il est clair qu’il est assez bon pour devenir une équipe qui se bat pour des trophées ou pour les places européennes.

Il est peu probable que le joueur de 24 ans y parvienne à Villa la saison prochaine, mais cela pourrait arriver à Arsenal.

Les Gunners pourraient faire avec un joueur de la qualité et du calibre de Grealish, d’autant plus que Mesut Ozil ne joue pas régulièrement, et jouer pour le club du nord de Londres pourrait améliorer le joueur de 24 ans et lui permettre d’améliorer encore son jeu.

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Pendant ce temps, The Telegraph a affirmé que Wilfried Zaha pourrait devoir compter sur Crystal Palace pour le laisser partir en prêt avec une obligation d’achat s’il voulait changer de club cet été.

Le Daily Mail a rapporté ce mois-ci un intérêt pour l’ancien ailier de Manchester United d’Arsenal.

Photo par Catherine Ivill / Getty Images

