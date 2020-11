Un expert du ciel dit qu’Aston Villa, 26 ans, est «  difficile à arrêter  » – .

in

Joleon Lescott a fait l’éloge du milieu offensif d’Aston Villa Ross Barkley sur Sky Sports.

L’ancien défenseur central de Villa estime que Barkley, prêté par Chelsea, rival de Premier League, à l’été 2020, est difficile à arrêter lorsqu’il joue en toute confiance.

Lescott a déclaré à Sky Sports à propos de Barkley: «Si vous le faites jouer avec confiance, il est difficile de l’arrêter – beaucoup de traits positifs. Une belle signature pour Aston Villa et il l’a prouvé pendant son séjour là-bas.

Faire un impact à Aston Villa

Barkley a été superbe pour Villa et a eu un impact immédiat sur l’équipe.

Le milieu de terrain offensif marque des buts, crée des occasions et fait avancer l’équipe.

Selon WhoScored, le milieu offensif de 26 ans a marqué deux buts en quatre matchs de Premier League pour les Villans jusqu’à présent cette saison.

Barkley a bien fait quand il était à Everton, mais l’international anglais n’a pas pu s’imposer comme une figure indispensable à Chelsea.

L’international anglais développe une très bonne compréhension et un partenariat avec Jack Grealish dans le milieu offensif, et il pourrait s’avérer être un grand joueur pour les Villans dans les semaines et les mois à venir.

Villa a évité de peu la redoutable chute au championnat à la fin de la saison dernière et espère se battre pour le top 10 de la Premier League cette saison.

