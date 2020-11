Un expert du ciel dit qu’Arsenal, âgé de 22 ans, joue comme un vétéran – .

in

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Joleon Lescott a fait l’éloge du défenseur central d’Arsenal Gabriel sur Sky Sports.

L’ancien défenseur central d’Everton et de Manchester City a été impressionné par les performances du Brésilien de 22 ans pour les Gunners jusqu’à présent cette saison.

Lescott pense que Gabriel joue comme un vétéran de la Premier League et est un joueur polyvalent.

L’ancien international anglais a déclaré à Sky Sports à propos de Gabriel: «Il est nouveau en Premier League et il semble qu’il joue ici depuis plusieurs années.

«Il est agressif, ce que j’aime, et n’a pas fait beaucoup d’erreurs. Il a joué dans différentes positions, à gauche et au milieu d’un trois – il a donc une bonne compréhension des différents rôles.

Améliorer Arsenal

Gabriel a rejoint Arsenal depuis le club français de Lille à l’été 2020 et s’est dirigé vers la Premier League comme un canard à l’eau.

Le joueur de 22 ans a l’air très à l’aise sur le ballon, est fort à l’arrière et est capable de faire avancer le ballon.

Le jeune brésilien a marqué un but en six matches de Premier League et a joué une fois en Ligue Europa pour les Gunners jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, s’avère être un très bon « entraîneur » capable de développer des joueurs, et travaillant sous l’Espagnol, Gabriel ira de mieux en mieux.

Arsenal vise à terminer dans les quatre premiers du classement de la Premier League et à avoir également un impact en Ligue Europa, et Gabriel sera un acteur clé dans cette quête.

Photo de PHIL NOBLE / POOL / AFP via Getty Images

