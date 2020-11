Un expert du ciel dit qu’Arsenal, 29 ans, «  est tombé dans la crise  », donne le verdict d’Aubameyang – .

in

Alan Smith a donné son point de vue sur la forme actuelle des attaquants d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette dans The London Evening Standard.

L’ancien attaquant d’Arsenal, qui travaille désormais comme expert pour Sky Sports, estime que l’attaquant international français Lacazette est dans une crise.

Smith a défendu Aubameyang contre les critiques et pense qu’il est temps que l’entraîneur Mikel Arteta lance l’attaquant de 31 ans au centre.

centre

L’Anglais a écrit dans The London Evening Standard: «Certains disent qu’il est gaspillé à gauche, mais je ne peux pas être d’accord avec cela quand il a brillé si brillamment de cette position dans le passé.

«Attention, son succès sur ce flanc dépend en partie de l’apport de l’avant-centre et Alexandre Lacazette est tombé dans une crise qui n’aide pas. Il est peut-être temps de déplacer le capitaine à l’intérieur.

«Quant à l’accusation Aubameyang a perdu sa faim après avoir signé ce contrat colossal, je ne l’ai pas. Le joueur de 31 ans ne semble pas du genre à suivre. Il aime trop marquer pour passer par les mouvements.

Statistiques

Aubameyang a marqué deux buts et fourni une passe en huit matches de Premier League et a marqué un but en 29 matches de Ligue Europa pour Arsenal jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Selon WhoScored, Lacazette, 29 ans, a marqué trois buts en sept matches de championnat et a joué 84 minutes en Ligue Europa pour les Gunners jusqu’à présent cette campagne.

Avoir besoin d’amélioration

Lacazette n’a pas été en grande forme, et il est peut-être temps pour Arteta de jouer Aubameyang au centre.

L’attaquant international gabonais doit également intensifier son jeu et doit revenir à la manière de marquer, car il est le principal joueur en attaque des Gunners.

Photo par Chris Hofer / Getty Images

