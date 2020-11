Un expert du ciel affirme que le joueur Lampard est la preuve qu’Arteta a raté un tour avec Arsenal Ace – .

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

Paul Merson a suggéré sur Sky Sports que Chelsea est la preuve que Mikel Arteta a raté un tour en jouant à Mesut Ozil devant Thomas Partey.

Arsenal a enregistré une victoire 1-0 à l’extérieur à Manchester United dimanche, sa signature d’été se révélant être l’un des meilleurs joueurs sur le terrain et montrant au monde ce qui leur manquait depuis des années.

Cette performance de Partey a amené Merson à penser qu’Ozil aurait pu jouer avec le ghanéen au milieu du parc parce qu’il aurait protégé l’Allemand et lui aurait permis d’être plus libre.

L’expert franc de Sky Sports a utilisé N’Golo Kante de Chelsea comme exemple et comment il balaie tout au milieu de terrain et permet aux joueurs les plus techniques et les plus offensifs de prospérer dans le système de Frank Lampard.

« Je pense qu’il y avait une étape pour Ozil maintenant Partey dans l’équipe », a déclaré Merson. «J’ai regardé Chelsea jouer contre Burnley, ils ont joué contre quatre arrière, ils ont joué contre N’Golo Kante devant les quatre arrière et ont laissé tout le monde continuer. Ils ont déchiré Burnley en lambeaux, je n’ai pas vu trop d’équipes donner à Burnley une apparence moyenne.

«Parce que Kante jouait dans ce rôle de titulaire, cela a donné à Kai Havertz et Mason Mount la liberté de faire ce qu’ils voulaient, ils n’avaient pas à passer la plupart de leur temps au bord de leur propre boîte à remonter. Avec Partey là-dedans maintenant qui est tellement dominant là-dedans et ne perd pas le ballon, je pense qu’il y avait une place pour Ozil maintenant. Je pense qu’il y en avait.

«Ensuite, s’ils déposent quelqu’un pour récupérer Ozil, vous avez quelqu’un comme Partey qui est très à l’aise sur le ballon et peut vous blesser. Ensuite, cela libère un joueur du milieu de terrain. Je pense qu’il y a un truc qui manque ici, mais ce n’est que moi.

Photo de Visionhaus

L’une des principales raisons pour lesquelles Arsenal a pu remporter une victoire à l’extérieur auparavant improbable contre l’un des soi-disant top-six était à cause du rythme de travail de l’équipe.

Dès le départ, les joueurs d’Arsenal poussaient haut sur le terrain, ils étaient agressifs et ne permettaient pas aux attaquants de Manchester United de jouer à tout moment sur le ballon.

Bien qu’Ozil soit un génie avec le ballon, il faut se demander s’il aurait pu apporter ces qualités ci-dessus à la table même avec Partey au milieu de terrain, car cela a apparemment été un problème pour lui.

