Un expert du ciel affirme qu’Arsenal, âgé de 24 ans, est «  de deuxième ordre  » par rapport à Mesut Ozil – .

Tim Sherwood a dit Production de la Premier Leagues que Dani Ceballos est «de second ordre» pour la star d’Arsenal gelée Mesut Ozil.

Comme beaucoup l’ont déjà interrogé, l’expert de Sky Sports a également demandé « comment diable » Arsenal n’a pas fourni à l’Allemand un numéro d’équipe cette saison.

Après que Mikel Arteta ait guidé le club vers une victoire mémorable à Old Trafford, ils ont atteint le plus bas de tous les bas après cette défaite face à Aston Villa avant la trêve internationale – Ceballos, 24 ans, en est à sa deuxième saison aux Emirats, et parmi les options au milieu du parc, il est le joueur le plus agressif.

Mais l’ancien directeur d’Aston Villa, Sherwood, ne semble pas évaluer l’homme du Real Madrid, qui n’a pas été en mesure de fournir cet avantage à son équipe.

«Ils manquent d’options [in midfield], ils manquent certainement d’options », a déclaré Sherwood. «Une équipe du calibre d’Arsenal pour ne pas avoir de milieu de terrain.

«J’ai une réponse pour lui, mais cela ne peut pas arriver – Mesut Ozil. Comment diable peut-il ne pas avoir de numéro d’escouade?! Ils manquent de créativité au milieu du parc.

«Partey va évidemment être raté. Ceballos est de second ordre, pour moi, pour Mesut Ozil. Vous allez vous retrouver avec Xhaka? Maitland-Niles peut entrer dans cette zone. Ils ont des options, mais pas de vraies options de qualité. »

Ce qui aggrave les choses pour Arsenal, c’est qu’ils vont rater leur agresseur et commandant au milieu du parc de Partey pour le choc de ce soir contre Leeds.

Bien qu’il ne soit pas un joueur créatif, sa présence et ses pressions agressives poussent Arsenal plus loin sur le terrain car ils gagnent le ballon dans des domaines cruciaux et tirent le meilleur parti des joueurs autour de lui.

Mais cette équipe d’Arsenal a besoin d’une réponse à Elland Road, qu’elle soit fluide ou terne, une victoire est nécessaire pour faire taire les critiques, qui ne deviendront plus bruyants que s’ils perdent à nouveau des points.

