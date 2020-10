Un expert dit à la star de Tottenham d’arrêter de jouer pour Mourinho – .

Photo de Rob Newell – CameraSport via Getty Images

On a dit à Dele Alli d’arrêter d’essayer d’impressionner le patron de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, et de se concentrer à jouer pour lui-même.

Les choses sont allées de mal en pis pour le milieu de terrain des Spurs, âgé de 24 ans, jeudi soir.

Mourinho a donné à Alli une rare chance d’impressionner dans le premier XI de Tottenham contre Anvers en Ligue Europa, mais les Portugais l’ont emmené à la mi-temps.

L’ancien joyau de MK Dons continue de ressembler à un joueur totalement différent de celui qui a incendié la Premier League sous Mauricio Pochettino il y a quelques années.

Lors de la défaite d’hier soir en Belgique, Alli manquait largement d’idées du milieu de terrain ou n’avait pas assez de confiance pour les exécuter, ayant également concédé la possession à plusieurs reprises.

Vous pouvez dire qu’il s’agit d’un joueur dans un assez gros funk en ce moment, et l’ancienne star d’Arsenal Perry Groves a dit à talkSPORT que l’international anglais devait commencer à faire son propre truc sur le terrain et ne pas essayer de plaire à son manager.

Il a déclaré: «Je me suis senti un peu désolé pour lui parce que c’est un joueur qui est juste complètement confiant. C’est la première fois que quelqu’un [a manager] on dirait qu’ils l’ont interrogé et ont dit que je ne te plaisais pas. Et quand vous savez cela, vous devenez tendu. Il ne faisait pas les choses naturellement parce que vous aviez besoin de l’approbation de votre manager. Je dirais à Dele Alli, oublie ce qu’il [Mourinho] pense. Jouez pour vous-même. »

C’est un conseil intéressant de Groves, mais la question est de savoir s’il va avoir une autre chance sous Mourinho?

Le patron de Tottenham ne l’a clairement pas tellement aimé, l’ayant déjà exclu de plusieurs équipes cette saison, et la performance de la nuit dernière ne fera absolument rien pour obtenir de nouvelles opportunités dans un proche avenir.

