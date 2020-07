Un expert de TalkSPORT affirme que Levy pourrait dépenser beaucoup pour amener une star de 80 millions de livres sterling à Tottenham – .

in

Simon Jordan a déclaré à TalkSPORT qu’il pensait que le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, pourrait être tenté d’acheter Wilfried Zaha.

Zaha devrait quitter Crystal Palace cet été, le patron des Eagles, Roy Hodgson, admettant que l’ailier volant n’était pas heureux à Selhurst Park.

Tottenham est un admirateur de longue date de l’Ivoirien, mais n’a pas réussi à conclure un accord à ce jour.

Cependant, Jordan pense que Levy pourrait être encouragé à faire un grand maintenant l’avenir de Zaha est si incertain.

«Je pouvais le voir aller à Tottenham», a déclaré Jordan. «Cela dépend de la manière dont Mourinho veut les mettre en place l’année prochaine et de ce qu’il veut en faire.

« Il veut aller. Je pouvais le voir aller à Tottenham. Il est dans la catégorie de prix que Daniel [Levy] pourrait être prêt à dépenser.

Tottenham a examiné plus d’options offensives, mais il est douteux qu’ils aient besoin de Zaha.

Alors que l’ailier de 80 millions de livres sterling (Daily Mail) serait un ajout intéressant, Tottenham est déjà assez bien approvisionné dans les vastes zones.

Heung-Min Son et Lucas Moura ont tous deux été fréquemment sélectionnés par Jose Mourinho jusqu’à présent, tandis que Steven Bergwijn et Erik Lamela sont à l’aise pour jouer à l’écart.

Zaha n’a pas non plus eu sa saison la plus productive au Palace ce trimestre, après avoir marqué seulement quatre fois toute la campagne.

