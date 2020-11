Un expert de Sky pense qu’un joueur de Liverpool a été presque irréprochable contre West Ham – .

Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Graeme Souness a félicité le défenseur central de Liverpool Nathaniel Phillips sur Sky Sports Premier League (19h48, 31 octobre 2020) pour sa performance contre West Ham United.

La légende de Liverpool a été impressionnée par l’affichage produit par Phillips lors de ses débuts en Premier League contre les Hammers à Anfield samedi soir.

Souness, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime que le défenseur central de 23 ans était presque irréprochable, l’équipe de Jurgen Klopp ayant gagné 2-1.

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

mariée

723968

Et si le «Big 6» quittait la Premier League? PARTIE 3 – Expérience Football Manager 2020

/static/uploads/2020/10/670564_t_1604072854.jpg

670564

centre

L’écossais a déclaré à propos de Phillips sur Sky Sports Premier League (19 h 48, 31 octobre 2020), tel que transcrit par The Liverpool Echo: «Le manager sait maintenant qu’il peut faire face au football de Premier League. OK, il n’a pas eu le plus de temps de test contre (Sebastien) Haller. J’essaie de penser, il y a eu une erreur non forcée qu’il a faite quand il a essayé de passer au milieu de terrain qui était un peu imprudent, mais à part ça, il était irréprochable.

«Il a maintenant prouvé qu’il pouvait jouer en Premier League, et ils pourraient avoir besoin de lui en fonction de la gravité de la blessure de Fabinho. Nous savons que Virgil van Dijk sera absent pendant un certain temps. Vous ne savez jamais ce qui se passe dans le football et quand vous aurez une opportunité. »

Matthew Ashton / Corbis via Getty Images

Performance encourageante de Nathaniel Phillips

Fabinho et Virgil van Dijk étant blessés, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est tourné vers Phillips pour jouer à l’arrière.

Le joueur de 23 ans n’a pas du tout déçu, car le jeune était fort à l’arrière, n’a pris aucun risque et a produit une superbe démonstration de défense sans fioritures.

Selon WhoScored, Phillips a joué une passe clé, a eu une précision de passe de 81,5%, a remporté cinq en-têtes, pris 96 touches et fait deux interceptions et neuf dégagements.

Bien sûr, ce n’était qu’un match, mais c’était une performance très encourageante, et les signes sont positifs pour Phillips, qui espère désormais avoir une série de matchs dans la première équipe de Liverpool.

Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « je le ramènerais »: certains fans non-Tottenham défendent l’affichage du joueur de Mourinho hier

Partager : Tweet