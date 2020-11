Un expert de Sky pense que l’attaquant «  frustré  » ne veut pas être au Celtic – .

Photo de MICHAL CIZEK / AFP via Getty Images

Kris Boyd a laissé entendre dans The Scottish Sun qu’il ne pense pas qu’Odsonne Edouard veuille être au Celtic.

L’ancien attaquant des Rangers, qui travaille maintenant comme expert pour Sky Sports, estime qu’Edouard ne joue pas bien pour le Celtic pour le moment.

Boyd a ajouté que le joueur de 22 ans se débrouillait bien lorsqu’il partait en mission internationale pour les moins de 21 ans de France, mais pour les Hoops, le jeune attaquant a été décevant.

Selon WhoScored, le jeune attaquant a marqué cinq buts et fourni une passe en sept matches de Premiership écossais et a marqué un but en trois matches de Ligue Europa pour l’équipe de Neil Lennon.

Sparta Prague 4-1 Celtique | Réaction en direct

mariée

755543

Sparta Prague 4-1 Celtique | Réaction en direct

/static/uploads/2020/11/684049_t_1606424870.jpg

684049

centre

Football: Londres a signalé en octobre son intérêt pour Edouard d’Arsenal, qui voulait le signer plus tôt cette année et le surveille toujours.

Boyd a écrit dans The Scottish Sun: «Odsonne Edouard cherche, pour tout le monde, comme s’il préférait être ailleurs qu’en Écosse. Je peux comprendre pourquoi. Si je croyais qu’on m’avait dit que je pouvais partir après un certain temps et que je sentais ensuite – à tort ou à raison – que les poteaux de but avaient été déplacés, je serais un peu frustré.

«Pour moi, le Celtic n’a rien fait de mal, mais il semble que certains joueurs ne sont pas vraiment satisfaits de leur sort. Ce mandat d’Edouard a été l’ombre de l’attaquant qu’il était lors des deux campagnes précédentes.

«Pourtant, c’est drôle comment il joue à nouveau comme un batteur du monde à chaque fois qu’il rejoint les moins de 21 ans de France en mission internationale. Il a donné un aperçu du Français Eddy d’autrefois avec ce magnifique match d’ouverture à Prague jeudi – mais Lenny a besoin de plus de lui.

Intensifier

Edouard est l’un des meilleurs attaquants de la Premiership écossaise et est une figure clé du Celtic.

Les Hoops ne font pas bien en championnat pour le moment et ont également été éliminés de la Ligue Europa.

L’attaquant français doit faire mieux et intensifier son jeu, et on soupçonne qu’il le sait aussi.

Les fans du Celtic devraient rester positifs car tous les attaquants traversent de mauvaises périodes.

Photo de John Berry / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « D’après ce que j’entends »: Ornstein partage ce qu’on lui a dit à propos de Pepe à l’entraînement d’Arsenal