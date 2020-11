Un expert de la BBC pense que Klopp jouera dimanche contre le duo de Liverpool – .

LIVERPOOL, ANGLETERRE – 27 OCTOBRE: James Milner et Jordan Henderson de Liverpool FC s’échauffent avant le match de stade de l’UEFA Champions League Groupe D entre Liverpool FC et FC Midtjylland à Anfield le 27 octobre 2020 à Liverpool, en Angleterre. Les stades sportifs du Royaume-Uni restent soumis à des restrictions strictes en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois de distanciation sociale du gouvernement interdisent aux fans à l’intérieur des sites, ce qui entraîne des matchs à huis clos. (Photo par Peter Powell –

Dion Dublin a dit Productions de la Premier League qu’il « ne le surprendrait pas » si Jurgen Klopp jouait à la fois Jordan Henderson et James Milner en défense pour le choc de Liverpool contre Leicester.

Si les fans de Liverpool pensaient que les choses allaient mal avant leur dernière sortie en championnat, eh bien ils ont pris un autre tour malheureux lors de la pause internationale.

Mo Salah doit s’auto-isoler et jouera le match de dimanche, tandis que Rhys Williams, Henderson et Andy Robertson ont tous été victimes de blessures potentielles – sans oublier la blessure à long terme de Joe Gomez.

Cela laisse à Klopp peu d’options pour la confrontation du week-end avec Brendan Rodgers.

L’ancien attaquant d’Aston Villa est devenu défenseur central, Dublin, a soutenu Henderson et Milner pour jouer dans la ligne arrière épuisée de Liverpool.

«Je pense que vous devez envisager d’avoir quelqu’un comme ça [Henderson] dans cette situation parce qu’il y a tellement de joueurs qu’ils pourraient jouer, comme les jeunes », a déclaré Dublin.

« Sans aucun doute. Il n’y a pas de question pour moi. Jordan doit y aller. Ce qui se passe alors, c’est que Jamie Vardy sait qu’il a le rythme de Jordan Henderson, mais le savoir-faire de Henderson et son jeu positionnel.

«Quand j’ai joué la demie centrale à 35 ans, 36 ans pour Norwich ou Villa et que je jouais contre un joueur qui était définitivement plus rapide que moi. Je mettais alors la tête de mon avant-centre et je me disais «où voudrais-je que le ballon aille si j’étais lui?

«La Jordanie peut le faire. Il peut se donner 5 à 10 verges et il va aller là où le ballon va aller avant que ce joueur n’ait fait sa course. Cela ne me surprendrait pas s’il jouait Jordan du côté droit et qu’il jouait Milner. Cela ne me surprendrait pas. Seulement pour ce jeu. Prends soin de moi et je prendrai soin de toi.

Le problème auquel Klopp est confronté est que la vraie chaleur pendant la saison survient en décembre-janvier lorsque la liste des matchs s’accumule vraiment.

Si les Reds rencontrent des problèmes similaires au cours de ces mois, ils pourraient avoir de graves problèmes et ces cris de vouloir cinq substitutions seront entendus plus fort.

D’ici là, les supporters de Liverpool prieront pour que la chance tombe en leur faveur dans les prochains mois car elle est partie contre eux depuis que le premier ballon a été botté cette saison.

