Un expert de la BBC envoie un avertissement à Newcastle au milieu des réclamations de ses partisans – .

Robbie Savage a utilisé Leeds United comme exemple tout en envoyant un avertissement aux fans de Newcastle qui souhaitent que leur équipe joue de manière plus « expansive », comme il l’a dit à BBC Radio 5 Live.

L’ancien milieu de terrain a partagé que Leeds joue de cette manière, mais ceux du Yorkshire ont « perdu leurs deux derniers matchs 4-1 » et sont « inférieurs » à ceux du nord-est du tableau.

Depuis que Steve Bruce a franchi les portes de St James ‘Park, il était assez évident que ses tactiques ultra-défensives n’allaient pas bien plaire aux fidèles de l’armée Toon.

S’adressant à un fan de Newcastle sur 606, Savage a essayé de comprendre les frustrations venant des supporters des Magpies et il a utilisé un certain nombre de clubs de Premier League comme exemples.

«Vous regardez Southampton et vous regardez leur politique de recrutement», a déclaré Savage. «Vous regardez les Wolves et Leicester et leur politique de recrutement. Leur politique de recrutement et leur marque de football sont si divertissantes.

«Vous regardez Leeds United et sa performance. Leeds United joue le style expansif sous Marcelo Bielsa mais ils ont perdu leurs deux derniers matchs 4-1 et ils sont en dessous de Newcastle dans le tableau.

«Je ne fais qu’énoncer des faits. Je comprends que les fans de Newcastle ne veulent pas faire de trekking dans tout le pays quand ils y sont autorisés et être simplement heureux d’obtenir 40 points. Je comprends que. Mais je ne sais juste pas et je ne suis toujours pas clair [as to what Newcastle fans want].

« Donc, ce que vous dites, c’est que vous voulez une marque de football offensif et aspirez à être comme un Leicester, Southampton et les Wolves dans la façon dont ils jouent et peut-être défier pour une place en Ligue Europa. »

Le problème auquel Newcastle est confronté est que Bruce ne changera jamais ses tactiques défensives car il les mettait en œuvre lors du championnat avec Aston Villa.

À l’époque, Villa avait réuni l’une des équipes les plus chères du deuxième niveau, mais les fans étaient mécontents de leur style de jeu.

En fin de compte, ils ont perdu une finale de barrages, Bruce a été limogé des mois plus tard et au cours de cette même saison, Dean Smith, plus attentif, les a ramenés en Premier League par le même chemin que son prédécesseur a échoué.

Alors, peut-être que les fans de Newcastle ont raison de voir leur équipe jouer au football apparemment fade, semaine après semaine.

