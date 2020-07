Un expert de la BBC dit que la star d’Arsenal ne sera jamais aussi bonne qu’un joueur de Liverpool à 8 millions de livres sterling – .

Alex Livesey – Danehouse / Getty Images

Danny Murphy a admis qu’Arsenal avait un joueur de haut niveau à Kieran Tierney – mais a affirmé qu’il n’atteindrait jamais le niveau qu’Andy Robertson a pour Liverpool.

Robertson, une signature de 8 millions de livres sterling en 2017, est sans doute le meilleur arrière gauche d’Europe en ce moment après avoir aidé Liverpool à remporter un tout premier titre en Premier League la saison dernière, un an après avoir remporté la Ligue des champions avec l’équipe de Jurgen Klopp.

Tierney, qui a rejoint Arsenal pour 25 millions de livres sterling l’été dernier, avait une première saison pourrie dans le nord de Londres avant la reprise du football en juin.

Le joueur de 22 ans n’avait pas botté de balle depuis décembre en raison d’une blessure à l’épaule, qui était le dernier d’une série de problèmes qui ont fait de lui une figure à peine visible au cours de la première moitié de la campagne.

Liverpool 2013-14 finalistes XI: où sont-ils maintenant?

mariée

622597

Liverpool 2013-14 finalistes XI: où sont-ils maintenant?

/static/uploads/2020/07/610941_t_1595962806.jpg

610941

centre

Mais l’international écossais a remporté des critiques élogieuses au cours des six dernières semaines; non seulement pour sa défense et ses attaques, qui ont aidé l’équipe de Mikel Arteta à atteindre une finale de la FA Cup, mais aussi pour ses qualités de leadership.

Cependant, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, Murphy, ne peut tout simplement pas voir Tierney devenir l’égal de Robertson, déclarant au Glasgow Evening Times lorsqu’on lui a demandé si Tierney atteindrait ce niveau: «Non. Robertson a juste un niveau de performance et une mentalité incroyables et constants. La forme physique qu’il a obtenue et la qualité dans le dernier tiers, je dis non parce que le niveau est si élevé.

«Il a placé la barre très haut en tant qu’arrière gauche. «Il est parmi les trois premiers de la Premier League pour les passes décisives et ce que les deux arrières latéraux font à Liverpool est phénoménal. Mais Arsenal a une très bonne signature là-bas à Tierney et il ne fera que s’améliorer.

Sebastian Frej / MB Media / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « m’a rendu triste »: Mido n’aimait pas la célébration de l’homme de Tottenham Hotspur hier

Partager : Tweet