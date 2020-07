Un expert de la BBC affirme qu’un seul joueur de Newcastle est «  sûr  » en cas de prise de contrôle – .

Photo par Catherine Ivill / Getty Images

Kieran Dyer a affirmé que seul Allan Saint-Maximin était « sûr » d’être vendu si Newcastle United était repris par des propriétaires riches et ambitieux, comme il l’a déclaré à BBC Radio 5 Live.

Il y a eu beaucoup de discussions sur la propriété de Newcastle depuis un certain nombre d’années maintenant, mais on pourrait faire valoir qu’au cours des derniers mois, elle a été la plus proche jamais terminée. Mais cela pourrait être un faux espoir.

L’Express a récemment rapporté que Newcastle avait été « acheté », des rumeurs concernant un consortium basé en Arabie saoudite prenant les commandes tourbillonnant depuis longtemps à gauche, à droite et au centre.

Alors que les fidèles de St James ‘Park attendent la conformation officielle, ils apprécient les qualités de l’imprévisible Saint-Maximin, dont Dyer a fait l’éloge.

« Je disais que si la prise de contrôle a lieu et qu’ils vont bien essayer », a déclaré Dyer à BBC Radio Live.

«Il est probablement le seul joueur à pouvoir dire qu’il est en sécurité [from being sold] et cela témoigne de lui et de la saison qu’il a eue.

Photo de Newcastle United / Newcastle United via Getty Images

Au fil des ans, les fans de Newcastle n’ont pas eu beaucoup de succès ni d’ambition en matière d’achat de joueurs.

Mais l’arrivée de Saint-Maximin l’été dernier a été l’un de leurs meilleurs achats et un joueur apprécié des fans.

Si la reprise tant attendue de Newcastle est achevée, compte tenu des qualités de Saint-Maximin, il s’intégrerait sans aucun doute dans une équipe qui devrait dépenser beaucoup et être aventureuse compte tenu de son style de jeu.

