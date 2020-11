«Un exemple de rédemption» – xQc s’ouvre sur son incident Twitch impliquant Shroud et DrLupo

Twitch a banni Félix «xQc» Lengyel de la plateforme pendant une semaine pour avoir enfreint les règles de la concurrence. Bien qu’il soit l’un des streamers les plus populaires du réseau, il a eu sa part de controverses et d’interdictions. En fait, la dernière est la troisième interdiction du streamer de l’année.

Twitch a reconnu xQc et quelques autres streamers coupables d’inconduite pour avoir snipé lors d’un événement GlitchCon Twitch Rivals. L’équipe, dirigée par xQc, a réussi à éliminer une autre équipe comprenant DrLupo, Shroud et Tyler1. Leur bonheur a été plutôt de courte durée car ils n’ont pas réussi à convertir cela en victoire. De plus, xQc a également reçu une interdiction d’événements de six mois par Twitch et a également dû renoncer à tous les gains associés.

La communauté était divisée sur cette question. Ses honnêtes patrons estimaient que les sanctions imposées étaient plutôt sévères. D’un autre côté, d’autres pensaient qu’une interdiction plus sévère aurait mieux servi à faire passer le message.

Dans une récente interview avec The Verge, xQc a expliqué ce qui s’est passé dans les coulisses et ce qu’il a appris de sa troisième interdiction de l’année.

xQc veut être connu pour toutes les bonnes raisons

Selon lui, c’était une farce qui allait trop loin. Ses coéquipiers et lui sont entrés dans le hall du concurrent pour mettre en péril le match, mais il a également révélé que l’incident avait échappé assez rapidement.

«L’atmosphère était vraiment drôle, plaisanterie – nous sommes allés à leur Discord, ils sont allés à notre Discord, vous savez, nous parlons de merde, peu importe. Et maintenant que je l’ai calculé, c’est comme, saint, c’est juste… c’est tellement stupide.

Il a également admis qu’il s’était excusé auprès des streamers impliqués après la fin de l’événement, mais qu’il ne s’attendait pas à une interdiction de Twitch.

Plus important encore, il a révélé qu’il comprenait la valeur de la décision concurrentielle. Ses actions ont entraîné une tache sur la scène compétitive que les fans suivent avec ardeur.

«Et je pense que c’est plutôt sain, pour les gens qui ont ma plateforme de savoir avec certitude que j’ai été puni pour quelque chose, ils savent pourquoi c’est arrivé.

Twitch et xQc ont eu une relation assez difficile. Il est très populaire au sein de la communauté, mais a reçu plusieurs interdictions dans le passé. Quoi qu’il en soit, xQc a conclu en informant la communauté qu’il essayait de s’améliorer et en prenant des mesures graduelles dans la bonne direction.

«Si je peux être un exemple d’actes répréhensibles, je peux être un exemple de rédemption. Et je pense que cela compte, peut-être même plus.

xQc est de retour sur Twitch après une semaine. Mais il sera absent des événements sur Twitch pendant encore six mois.