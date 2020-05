Un examen de déballage du prochain jeu de Studio71, Half Truth

Nous ici à Saignement frais ont un profond respect pour les sociétés de jeux vidéo pour avoir traversé la pandémie de COVID-19 tout en continuant à publier de nouveaux jeux pour le public. Nous avons récemment eu la merveilleuse occasion d’interviewer Magic: The Gathering créateur Richard Garfield et Péril Champion Ken Jennings à propos de leur rôle dans la création du prochain jeu-questionnaire de la société de jeux Studio71 Demi-vérité. Pour notre plus grand plaisir, Studio71 nous a également envoyé une copie préalable du jeu. Nous fournirons un examen du gameplay en temps voulu – peut-être dès demain! – mais pour le moment, nous souhaitons fournir à nos lecteurs une revue unboxing du jeu.

Les composants de ce jeu sont lourd, tout à fait. Il y a beaucoup de composants plus petits et quelque peu denses dans le jeu, mais pas tellement que le jeu peut être considéré comme ingérable. Ken Jennings lui-même nous a même mentionné dans notre interview avec lui qu’il appréciait la sensation de poids des composants en bois. Nous ne pouvons pas lui en vouloir – ils se sentent vraiment bien et lourds entre nos mains.

Un petit reproche que notre auteur avait était que le jeu est livré avec un seul dé pour le mouvement de la planche (et oui, il y a une planche dans ces composants!); parce que le dé est vital pour le gameplay mais unique à Demi-vérité, s’il se perd, cela pourrait poser un problème. Il serait probablement préférable qu’il y ait au moins un de ces dés en particulier, ainsi que le reste des composants de la boîte.

Nous avons été très heureux de voir que Studio71 nous a envoyé les cartes exclusives Kickstarter pour ce jeu aux côtés du reste de Demi-véritéla surabondance de cartes. Il est clair pour nous qu’il n’y a pas deux jeux susceptibles d’avoir le même ensemble de questions, ou peut-être même les mêmes questions. Le niveau de dévouement trivial que Richard et Ken possédaient tous les deux pour créer ce jeu est vraiment quelque chose à admirer!

Nous fournirons un examen du gameplay dès que possible. D’ici là, faites-nous savoir si vous avez hâte de jouer Demi-vérité pendant l’isolement, en cette période de distanciation sociale. Que pensez-vous de l’apparence du jeu? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

