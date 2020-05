Un événement pour les enfants de l’Avent arrive à Final Fantasy Brave Exvius

Square Enix a dévoilé aujourd’hui un nouvel événement crossover pour Final Fantasy Brave Exvius, comme Final Fantasy VII: Advent Children entre en jeu. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 mai, les joueurs peuvent participer à un événement à durée limitée où ils peuvent invoquer des personnages spéciaux. Cela inclut les héros Cloud Strife et Tifa Lockhart dans leur Les enfants de l’Avent tenue. Comme la plupart des événements, vous recevrez quelques nouveaux avantages pour jouer et essayer de garder avant la fin, ainsi qu’un bonus de connexion spécial et des récompenses exclusives à l’événement. Nous avons ci-dessous la liste complète des ajouts au jeu lors de cet événement. Si vous voulez y jouer, vous pouvez télécharger Final Fantasy Brave Exvius depuis l’App Store, Google Play et l’Amazon App Store.

Nouvelles unités – FINAL FANTASY VII: AVENTURE DES ENFANTS Cloud et Tifa, les favoris des fans, sont disponibles pour invoquer des tarifs plus élevés via une bannière à durée limitée, avec Yazoo & Loz, les vilains restes de Sephiroth. Cloud (FFVII AC) est livré avec un puissant CG Limit Burst, que les joueurs peuvent voir par eux-mêmes dans sa Unit Intro Quest avant d’essayer de l’invoquer eux-mêmes.

Événement Midgar's Edge – Les joueurs peuvent participer à cet événement pour gagner des devises spéciales, qui peuvent être échangées contre de précieuses récompenses telles que le Kadaj préféré des fans, une clé d'or des Lumières, une clé des Lumières d'argent et plus encore.

– Les joueurs peuvent participer à cet événement pour gagner des devises spéciales, qui peuvent être échangées contre de précieuses récompenses telles que le Kadaj préféré des fans, une clé d’or des Lumières, une clé des Lumières d’argent et plus encore. Bonus de connexion – À partir d’aujourd’hui, les nouveaux joueurs peuvent recevoir quotidiennement des bonus passionnants, y compris des pièces d’échange utilisées pour invoquer l’un de leurs favoris. FINAL FANTASY VII des unités telles que Aerith, Tifa, Cloud, Sephiroth, Vincent, Yuffie, Zack ou Red XIII, 4-star + EX Summon Tickets, lapis et plus simplement en vous connectant. Les joueurs qui se connectent chaque jour de la campagne à partir d’aujourd’hui seront récompensés par un prisme sur la connexion finale le 20 mai, qui peut être utilisé pour mettre à niveau certaines unités, y compris FINAL FANTASY VII unités, dans leur puissante forme 7 étoiles.

