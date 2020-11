Un étrange «bug» PS5 télécharge la version PS4 si vous ne faites pas attention

Le fait qu’un lancement de console fasse parfois ressortir des choses étranges est actuellement également évident sur la PS5, à moins que vous ne soyez prudent. Cela affecte les jeux cross-gen.

Si vous faites défiler confortablement la bibliothèque de jeux et sélectionnez un titre cross-gen, la version PS4 est actuellement en surbrillance, ce à quoi vous ne vous attendez pas réellement sur la PS5. Ce n’est qu’en cliquant sur les trois points à côté de la nouvelle liste de souhaits que vous pouvez choisir la version que vous voulez – PS4 ou PS5. Ce n’est pas vraiment évident à l’avance et vous téléchargez la version PS4 et vous manquez ainsi tous les points forts de la PS5 ou vous êtes même involontairement déçu.

Le nouveau PlayStation Store sur le Web rencontrait également des problèmes similaires, qui n’émettaient initialement que des vignettes génériques sans que personne ne puisse voir s’il s’agissait d’un jeu ou d’un DLC. Cela a été amélioré par Sony en quelques jours.

De telles curiosités seront probablement observées plus souvent, ce que Sony corrigera progressivement. Dans l’ensemble, l’interface utilisateur de la PS5 semble pouvoir être améliorée ici et là, mais ce sont des choses qui, malheureusement, ne manquent jamais d’apparaître.