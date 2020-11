Un essai de test rapide «  révolutionnaire  » débutera à Liverpool avec 500000 personnes à tester

Un demi-million de personnes à Liverpool seront testées chaque semaine pour le coronavirus, qu’elles présentent ou non des symptômes dans ce que les ministres espèrent être les premiers pas vers une stratégie de sortie de la pandémie pour tout le pays. Dans le cadre d’un programme pilote ambitieux débutant ce vendredi, tout le monde qui vit ou travaille dans la ville se verra proposer de répéter les tests Covid-19 – dont certains peuvent fournir des résultats en une heure – afin que les autorités puissent suivre les infections de plus près et dire aux personnes infectées par le virus et à leurs contacts de s’auto-isoler. , qui a été contraint de défendre son verrouillage d’un mois, espère que les tests de masse pourront être étendus à plus de villes à travers l’Angleterre avant Noël, car il a dit que cela changerait la donne dans la bataille contre le coronavirus. le bruit Lire la suite Discours de verrouillage de Boris Johnson: le PM met en garde contre une « menace existentielle » pour le NHS alors qu’il décrit les restrictions de Covid Armée enrôlée s des milliers de tests à Liverpool, qui seront disponibles dans les centres sans rendez-vous ou en ligne pour les personnes vulnérables. 2000 soldats sont envoyés à Liverpool pour aider à mener à bien cette opération. Quiconque a besoin de s’isoler se verra offrir, s’il y a lieu, 500 £ pour compenser la perte de revenu. Liverpool, qui a subi le plus gros de la deuxième vague de coronavirus, avec une capacité presque atteinte dans les unités de soins intensifs de la ville, sera la première ville à se voir proposer des tests répétés, avec d’autres zones avec des taux de cas élevés susceptibles d’être ciblées ensuite. La ville a été la première à entrer dans le premier niveau de restrictions le mois dernier et son taux hebdomadaire de cas était de 410,4 pour 100000, au 25 octobre.Le maire de Liverpool Joe Anderson a déclaré: « Nous sommes heureux que nos nombreuses conversations aient permis à Liverpool de devenir un pilote pour des tests de masse »(Photo: Colin McPherson / Corbis / Getty) Le Premier ministre a déclaré:« Ces tests aideront à identifier les milliers de personnes dans la ville qui n’ont pas de symptômes mais peuvent encore infecter d’autres sans le savoir. En fonction de leur succès à Liverpool, nous viserons à distribuer des millions de ces nouveaux tests rapides d’ici Noël et à donner aux communautés locales les moyens de les utiliser pour réduire la transmission dans leurs régions. Nous n’en sommes qu’au début, mais ce type de tests de masse a le potentiel d’être une nouvelle arme puissante dans notre lutte contre Covid-19. » Lire la suite Boris Johnson promet une « grande poussée » pour renforcer le respect des règles de test et de traçage avec le remaniement des règles d’auto-isolement Critique généralisée Malgré le ton optimiste de M. Johnson, le système de test et de trace a été largement critiqué et beaucoup voudront voir le résultats du pilote avant de le déclarer un changement de jeu. L’expansion massive des tests est possible grâce au développement de tests d’écoulement latéral bon marché qui peuvent être fournis à grande échelle. Ces tests d’écoulement latéral peuvent donner des résultats en une heure sans qu’il soit nécessaire de les traiter dans un laboratoire. M. Johnson a déclaré que «plusieurs millions» de ces tests avaient été commandés.Liverpool a été la première ville à être soumise à des restrictions de niveau trois (Photo : Anthony Devlin / Bloomberg / Getty) Le ministère de la Santé a déclaré que les tests de masse peuvent offrir aux responsables locaux de la santé publique une image plus claire de l’épidémie dans leur ville ou région et leur permettre de gérer plus étroitement la propagation du virus. les tests seront effectués sur des sites de test nouveaux et existants, à l’aide de kits à domicile, dans les hôpitaux et les établissements de soins, dans les écoles, les universités et les lieux de travail. Les gens pourront soit entrer sur un site, soit postuler en ligne pour un test.Les résultats positifs des tests seront collectés par NHS Test and Trace et publiés dans le cadre des numéros de cas quotidiens.Le maire de Liverpool, Joe Anderson, a déclaré: sommes heureux que nos nombreuses conversations aient permis à Liverpool de devenir un pilote de tests de masse, ce qui aidera à identifier rapidement les personnes porteuses du virus et à réduire la transmission. «Nous assistons à une lente réduction des chiffres à Liverpool, ce qui montre que nous sommes sur la bonne voie chemin et les résidents et les entreprises travaillent ensemble et suivent des lignes directrices pour le plus grand bien.

