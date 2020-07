Un espoir de direction de la Lib Dem veut étendre la branche d’olivier aux travaillistes dans le cadre d’un pacte de réforme électorale

Layla Moran s’est engagée à verser de l’eau sur la relation enflammée entre les libéraux démocrates et le parti travailliste si elle devient chef de file en échange de réformes électorales. , a déclaré qu’elle n’exclurait pas une future coalition avec le parti, en particulier maintenant que Sir Keir Starmer, de centre, est aux commandes.Les dirigeants de la Lib Dem avaient auparavant exclu de telles équipes avec les travaillistes ou les conservateurs, à la suite des retombées causées par la coalition de Nick Clegg avec les conservateurs sous David Cameron au début de cette décennie.Le bulletin d’information a coupé le bruitCependant, Moran espère soulager la relation du parti avec le Parti travailliste, suggérant même une approche commune de la campagne lors des prochaines élections en échange contre un pacte pour mettre fin au système de vote majoritaire à un tour. « J’ai absolument exclu une coalition avec les conservateurs », a déclaré Mme Moran à The Observer. « Je ne dirais jamais jamais [to a coalition with Labour], en particulier avec un leader travailliste progressiste plus centriste, comme nous l’avons vu sous Keir. Nous avons encore un long chemin à parcourir et je pense que les travaillistes doivent encore réorganiser leur propre plate-forme politique. Je pense que la réforme électorale est en tête de ma liste. Sans cela, en fait, cela finirait par nuire au parti de faire quoi que ce soit. Donc, sans voir les petits caractères, il est difficile de dire d’une manière ou d’une autre, mais ce n’est pas exclu. »Sir Ed Davey pendant les questions du premier ministre à la Chambre des communes, à Londres. (Photo: PA) «Paddy plus» Elle a ensuite décrit sa future relation idéale avec le Parti travailliste comme un scénario «Paddy plus», faisant référence aux liens étroits entre Tony Blair et Paddy Ashdown avant les élections de 1997. «J’aimerais avoir au point où à tout le moins, dans ces sièges où nous avons une chance de vaincre les conservateurs, [activists] ne se battent pas les uns les autres, parce que cela va simplement à l’encontre de l’objectif », a-t-elle poursuivi.« Mais encore mieux, si nous pouvons inspirer un mouvement progressiste d’activistes à retirer ces sièges des conservateurs de Boris Johnson, c’est là que j’aimerais en venir. . «Paddy plus» est un peu ce que nous visons, mais ce n’est pas un pacte et ce n’est rien de formel. »Élection à la direction Les membres de la Lib Dem seront cette semaine invités à voter pour déterminer qui dirigera les Lib Dems après l’ancien chef Jo La défaite catastrophique de Swinson aux élections de 2019.Le manifeste de Moran comprend le soutien au revenu de base universel, la collaboration entre les partis sur des questions clés et un abandon de la position du parti sur le Brexit, qui était de révoquer entièrement la décision – ce qu’elle décrit comme ayant été désastreux »pour le parti. Elle a en outre rejeté toute campagne visant à rejoindre l’UE au cours des cinq prochaines années. «Nous devons accepter que l’opinion publique n’y soit tout simplement pas encore», a-t-elle déclaré. «Il y a d’abord une bataille à gagner dans le cœur des gens.» Elle affronte l’ancien ministre de l’Énergie et du Climat de la coalition Sir Ed Davey, qui s’engage à promouvoir un nouvel accord pour les aidants, à investir 150 milliards de livres dans l’économie verte et veut également plaider pour que le gouvernement introduise un revenu de base universel.

