«  Un enseignant  » créateur sur une «  obsession culturelle  » qui rend le double standard homme-victime «  titillant  »

(Attention: ce message contient des spoilers pour FX sur « A Teacher » de Hulu pour les épisodes 101-103.)

Le FX dirigé par Kate Mara- et Nick Robinson sur la série limitée «A Teacher» de Hulu a lancé ses trois premiers épisodes mardi, mettant en scène une histoire compliquée d’abus sexuels entre un professeur de lycée et son élève de sexe masculin qui passera bientôt du «fun et les jeux de tout », vous avez vu ce soir tout au long de sa série de 10 épisodes, selon la créatrice de la série Hannah Fidell.

«Si vous ne voyez pas le reste de la série, vous perdez le contexte de pourquoi c’est important. Nous sommes donc dans ce voyage avec Eric [Robinson] et les premiers épisodes sont cet engouement et il veut que cela se produise et c’est le nœud de l’histoire », a déclaré Fidell, qui a adapté la série télévisée de son film 2013 du même nom, à TheWrap. «Même s’ils sont deux personnes consentantes, il y a toujours un abus de pouvoir que Claire [Mara] n’aurait jamais dû se produire. Et pourtant, que se passe-t-il quand quelqu’un décide de rejeter toutes ces règles de société et de se comporter de manière complètement égoïste et dans l’erreur?

«A Teacher» se concentre sur la relation entre Eric et Claire tout au long de sa dernière année de lycée, un complot qui, selon Fidell, victime d’abus sexuels elle-même, est «excitant» pour certains. Et c’est exactement pourquoi elle voulait s’y attaquer.

Lisez aussi: Fall TV 2020: Toutes les dates de première des émissions nouvelles et de retour – Jusqu’à présent (Photos)

«Cette histoire est romancée et je pense que c’est une chose sociétale et culturelle que nous avons. Je ne sais pas trop pourquoi », dit-elle. «Mais pour notre émission, pour moi, le fait qu’Eric ait 17 ans lorsque nous le rencontrons pour la première fois et qu’il atteigne 18 ans, cela crée encore plus de flou et obscurcit encore plus la moralité. Parce qu’il est évident qu’un élève et un enseignant sont ensemble, c’est mal – mais il y a beaucoup de gens dans notre société qui trouvent cela excitant. Donc, ce que nous espérons faire, c’est forcer le public à affronter cette obsession culturelle et, espérons-le, se demander pourquoi nous pensons que ces histoires peuvent être racontées sans montrer toute l’étendue de ce que cela peut faire à toutes les personnes impliquées, ce que nous avons vraiment essayé. faire. »

Fidel a réalisé son film de 2013 pour «comprendre ma propre expérience d’agression sexuelle», qui ne s’est pas produite avec un enseignant, mais avec un ami.

«Et donc c’était une façon pour moi d’entrer dans, ou d’essayer de comprendre, comment quelqu’un en position de confiance – les mensonges qu’ils se racontent à la suite ou dans les années plus tard», dit-elle. «Donc, être capable de continuer cette exploration du consentement mais vraiment en quelque sorte… Je me rapporte profondément au personnage d’Eric à cause de ma propre expérience. Mais aussi, la violation de la confiance, qui est si centrale dans la série, en est une qui prend des années à comprendre et à être en mesure d’accepter et de réaliser ce qui s’est passé. Et surtout pour les victimes masculines. Les femmes sont, de manière hilarante, beaucoup plus capables de se considérer comme des victimes.

Les trois premiers épisodes de «A Teacher» sont lancés mardi sur FX sur Hulu, avec de nouveaux épisodes qui se déroulent chaque semaine.