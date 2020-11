«  Un endroit où aller pour RCB, Virat Kohli?  »: La star du football anglais Harry Kane montre ses talents de frappeur – REGARDER – Cricket

in

Le footballeur anglais Harry Kane est actuellement considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la Premier League. Au cours de la saison en cours, Kane a battu 7 buts en 9 matchs de Premier League pour son club Tottenham, et il a également marqué un but pour le club en Europa League. Tottenham de Kane est actuellement placé en tête du classement de la Premier League avec 20 points, et l’attaquant dynamique a été un joueur clé pour le club jusqu’à présent dans la saison 2020-2021, un peu comme toutes les autres saisons.

Mais alors que la stature de Kane en tant que footballeur grandit avec l’âge, il a montré qu’il pouvait également faire des merveilles avec la batte de cricket. Dans une vidéo publiée sur sa page Twitter officielle, Kane voyait jouer au cricket avec ses coéquipiers anglais.

Le gardien anglais Joe Hart a été vu jouer au bowling à Harry Kane alors qu’il continuait à marquer des points. Kane a failli être attrapé par une autre star anglaise Dele Alli, mais la capture a été abandonnée et il a été vu en train de célébrer dans la vidéo.

Kane, dans son tweet, a demandé au capitaine de l’Inde et des Royal Challengers Bangalore, Virat Kohli, de l’inclure dans son équipe IPL pour la saison prochaine. «J’ai un match gagnant en T20, je pense. «Toutes les places pour @RCBTweets dans le @IPL la saison prochaine @imVkohli ??», écrit-il.

«Jersey no. 10, fera @HKane », a rapidement répondu le RCB.

La réponse de Kohli est toujours attendue, mais les fans seront ravis de voir ce que le skipper RCB Kohli propose. Vous ne pouvez sûrement pas dire non à Kane, n’est-ce pas?

Pendant ce temps, Tottenham affrontera Chelsea ce dimanche en Premier League dans ce qui promet d’être un cracker d’un match.