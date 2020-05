Un drame pour adolescents mexicains arrive sur Netflix – / Film

Netflix a fait un travail fantastique pour dynamiser les chouchous des festivals de films internationaux, même s’ils sont enfouis sous la mer de contenu que le géant du streaming produit chaque jour. La dernière acquisition de Netflix pour le festival est le drame mexicain pour adolescents Je ne suis plus ici, de l’écrivain / réalisateur Fernando Frías de la Parra, qui vient de remporter le succès de la première saison de HBO Los Espookys. Regarder le Je ne suis plus ici bande-annonce ci-dessous.

Je ne suis plus ici

Je ne suis plus ici met en vedette un casting de non-acteurs, ancré dans les racines documentaires de Frias, dirigé par Juan Daniel Garcia qui incarne Ulises, un adolescent d’un gang de rue accro à la musique cumbia à Monterrey, au Mexique, qui, après un «terrible malentendu», doit fuir de l’autre côté de la frontière pour vivre dans le Queens. Mais il lutte avec la mort de son frère et des sentiments d’isolement, ainsi qu’avec des curieux curieux de sa coiffure unique – une coiffure qui est en fait intentionnelle et non un accident au salon de coiffure. La coiffure d’Ulises est courante dans la sous-culture mexicaine du nord-est de «Cholombianos», qui mélange la culture cholo avec le genre musical de Cumbia Colombiana.

Compléter le casting pour Je ne suis plus ici sont Coral Puente, Leonardo Garza, Luis Leonardo Zapata “Leillo”, et Fanny Tovar.

Le script pour Je ne suis plus ici a fait sensation en 2013 lorsqu’il a remporté le prix Bengala en 2013, avant d’être publié sous forme de nouvelle. En 2014, ce scénario a été choisi pour le Sundance Screenwriters Lab, et bientôt, il a remporté la subvention de développement Gabriel Figueroa au Los Cabos Film Festival. Le dernier film de Frias sera présenté en première au Cine Festival en 2019 et fera les tournées du festival aux Mar del Plata, Tallinn Black Nights, Puerto Escondido un Oaxaca et Göteborg Film Festivals.

Voici le synopsis de Je ne suis plus ici:

«Dans les montagnes de Monterrey, au Mexique, un petit gang de rue nommé« Los Terkos »passe ses journées à écouter de la musique ralentie de la cumbia et à assister à des soirées dansantes, montrant ses tenues, coiffures et alliances de gangs. Ulises Samperio, le chef de Los Terkos, tente de protéger ses amis des éléments néfastes d’une guerre drogue / politique en évolution rapide, mais après un malentendu avec un cartel local, il est contraint de partir pour Jackson Heights, Queens, un immigrant diversifié à New York. Ulises essaie de s’assimiler, mais quand il apprend que son gang et toute la culture kolombienne sont menacés, il remet en question sa place en Amérique et aspire à rentrer chez lui. »

Je ne suis plus ici sera diffusé sur Netflix le 27 mai 2020.

