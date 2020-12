Un drame dans la salle d’audience de Guantanamo – / Film

STX Films a lancé la bande-annonce d’un drame de salle d’audience de la vraie vie avec un casting tellement étoilé qu’il n’est pas étonnant qu’ils l’aient serré juste sous le fil pour la saison des récompenses. Le Mauritanien est basé sur l’histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi (Un prophète éclater Tahar Rahim) qui, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre, a été retenu captif et torturé par le gouvernement américain dans le camp de détention de Guantanamo Bay pendant 10 ans sans inculpation ni procès. Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, et Shailene Woodley star, avec différents niveaux d’accents crédibles, comme les avocats qui croisent le fer dans la salle d’audience sur le cas de Slahi. Regarder Le Mauritanien bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce mauritanienne

Jodie Foster apparaît d’abord dans l’un de ses rares rôles principaux modernes, après avoir principalement travaillé comme réalisatrice ces dernières années. Ensuite, Benedict Cumberbatch se présente avec plusieurs accents américains tremblants, qu’il bascule alors qu’il émote suffisamment pour que l’Académie le remarque. Mais l’acteur qui a vraiment scellé l’accord pour moi en regardant la bande-annonce de Le Mauritanien – qui donne vie à une véritable histoire de Guantanamo incroyable et déchirante – est la présence de l’acteur français Tahar Rahim, qui a complètement volé mon attention dans le drame policier de 2009, Un prophète (ou Un prophète). Le charisme intense de Rahim menace même de renverser les plus grandes stars du film, et il semble que le réalisateur Kevin Macdonald, donnant à Mohamedou Ould Slahi de Rahim une introduction incroyablement cinématographique et le dépeignant à égalité de sympathie et de méfiance. Rahim et Foster sont apparemment tous deux poussés dans la course aux Oscars, ce qui rend les grands débuts de Rahim à Hollywood encore plus excitants.

Slahi de Rahim est le personnage principal après tout, car le film est basé sur les mémoires de l’ancien prisonnier de Guantanamo Journal de Guantanamo, qu’il a publié alors qu’il était emprisonné dans le camp de détention, avant d’être libéré en 2016. Les écrivains MB Traven, Rory Haines et Sohrab Noshirvani ont adapté les mémoires dans le scénario, tandis qu’Adam Ackland, Leah Clarke, Benedict Cumberbatch, Lloyd Le vin, Beatriz Levin , Mark Holder, Christine Holder, Branwen Prestwood Smith, Michael Bronner ont produit le film.

Également en vedette dans Le Mauritanien est Zachary Levi et Saamer Usmani.

Voici le synopsis de Le Mauritanien:

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi (Tahar Rahim) croupit en prison pendant des années sans inculpation ni procès. Perdant tout espoir, Slahi trouve des alliés dans l’avocat de la défense Nancy Hollander (Jodie Foster) et son associée Teri Duncan (Shailene Woodley). Ensemble, ils font face à d’innombrables obstacles dans une quête désespérée de justice. Leur plaidoyer controversé, ainsi que les preuves découvertes par le formidable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), révèlent finalement un complot choquant et d’une grande portée. Basé sur les mémoires à succès du New York Times, il s’agit de la véritable histoire explosive d’un combat pour la survie contre toute attente.

Le Mauritanien devrait sortir en salles le 19 février 2021.

