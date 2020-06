Un don de Netflix pour Black Lives Matter envoie 5 millions de dollars à diverses organisations / films

Après avoir créé une collection de films et d’émissions de télévision Black Lives Matter pour montrer son soutien et sa solidarité avec le mouvement mondial essayant de mettre fin à la brutalité policière et aux inégalités raciales, Netflix met son argent là où se trouve sa bouche. Le service de streaming promet 5 millions de dollars à des organisations dédiées à aider les jeunes noirs, les créateurs noirs et les entreprises appartenant à des Noirs qui n’ont pas toujours les mêmes opportunités.

Variety a un mot sur le don de Netflix à diverses organisations centrées sur les Noirs, en commençant par une annonce de la destination des 3 millions de dollars. Le président et PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré dans un communiqué:

«Lutter contre le racisme et l’injustice de manière significative signifie créer des opportunités à long terme pour la communauté noire. Le rôle principal que nous jouons est grâce à notre financement et à la visualisation par les membres de contenus importants tels que «Quand ils nous voient». Comme étape supplémentaire, nous engageons aujourd’hui 5 millions de dollars à des organisations à but non lucratif dédiées à la création d’opportunités directes pour les créateurs noirs, les jeunes noirs et Entreprises appartenant à des Noirs. »

Pour commencer, 1,5 million de dollars iront à la Ghetto Film School, à Black Public Media, à Firelight Media et à Film Independent’s Project Evolve pour soutenir les créateurs noirs. Ghetto Film School est une organisation à but non lucratif qui vise à éduquer, développer et célébrer la prochaine génération de grands conteurs américains. Black Public Media, anciennement connu sous le nom de National Black Programming Consortium, développe, produit, finance et distribue du contenu médiatique sur l’expérience noire afro-américaine et mondiale. Firelight Media produit des films documentaires, soutient les cinéastes émergents de la couleur et cultive le public pour leur travail. Et le film Indépendant Project Involve, soutient les cinéastes émergents des communautés sous-représentées dans le cinéma et le divertissement avec une expérience pratique du cinéma.

Pour soutenir les jeunes noirs, le camp Know Your Rights de Colin Kaepernick, la Posse Foundation et Black Girls Code recevront chacun un million de dollars. Know Your Rights Camp vise à faire progresser la libération et le bien-être des communautés noires et brunes par l’éducation, l’autonomisation, la mobilisation de masse et la création de nouveaux systèmes qui élèvent la prochaine génération de leaders du changement. La Fondation Posse s’efforce de fournir plus d’opportunités universitaires aux étudiants de couleur dans l’espoir de les transformer en jeunes leaders qui cultiveront un environnement de progrès et de changement à tous les niveaux. Et Black Girls Code fournit les jeunes et les préadolescentes de couleur ont la possibilité d’acquérir des compétences recherchées en technologie et en programmation informatique.

Enfin, pour aider les entreprises appartenant à des Noirs, Netflix accorde 500000 dollars de subventions à distribuer par Vermont Slauson Economic Development (VSEDC), un groupe à but non lucratif qui fournit des ressources aux communautés du sud de Los Angeles traditionnellement mal desservies par les banques.

En plus de ce don massif, Netflix fait également correspondre les dons personnels de leurs employés à 200%. C’est agréable de les voir rejoindre les rangs d’une variété de sociétés multimédias qui s’engagent à apporter un soutien financier pour aider les communautés mal desservies et sous-représentées à avoir une voix, non seulement dans l’industrie du divertissement, mais dans la société en général. Black Lives Matter, et ils ont besoin de toute l’aide qu’ils peuvent obtenir dès maintenant.

