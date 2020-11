Un Dominic Thiem rafraîchissant pour le monde du tennis – Tennis

Il est assez incroyable que dans un calendrier de tennis restreint par les virus – il ait vu de nombreux tournois mis de côté, y compris un Grand Chelem à Wimbledon – Dominic Thiem a trouvé le temps, l’espace et les moyens d’exiger la réforme du club des Big Four. Il est également assez incroyable qu’il ait fait cela malgré la perte de plus de grandes finales (l’Open d’Australie en janvier et les finales de l’ATP Tour à Londres dimanche) qu’il n’a gagné – l’US Open en septembre.

Mais regardez ce prisme depuis la ligne de mire de Thiem et il devient évident comment, en 2020, il a fait un geste que beaucoup avaient promis mais qu’aucun n’avait réussi depuis très, très longtemps – celui de passer du meilleur du monde. reste à un grand potentiel. Avec Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer toujours d’actualité à Melbourne en début d’année, Thiem a disputé sa première finale du Chelem en dehors de Paris, battant Nadal en cours de route et ne perdant que face à Djokovic en cinq sets drainants.

Puis il s’est frayé un chemin dans le deuxième dimanche à l’US Open, une surface si inadaptée à ses compétences sur le terrain lent que lors de la mise au point à New York, il a perdu au premier tour contre un homme qui n’a pas encore remporté un Titre ATP dans Filip Krajinovic. Pourtant, il était au milieu d’un Arthur Ashe Stadium vide trois courtes semaines plus tard, remportant sa première finale du Chelem en quatre tentatives.

Et Thiem aurait fait une meilleure affaire pour lui-même qu’une sortie en quart de finale à Roland-Garros – un tournoi où il avait fait tourner les têtes en premier lieu en atteignant la finale au cours des deux dernières années – s’il n’avait pas eu lieu dans un extraterrestre. mois, immédiatement après sa campagne meurtrière à l’US Open.

« Ce fut une année exceptionnelle », a déclaré Thiem dimanche après avoir perdu le dernier match de la saison de tennis face à Daniil Medvedev, la deuxième année consécutive où il n’a pas remporté le trophée de l’ATP Tour Finals. «J’ai atteint l’un de mes grands objectifs à vie en remportant ce Grand Chelem. Donc, même si c’est une année difficile, elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur, à cent pour cent.

UN HALLMARK OF HOPE

Le paysage du tennis a été jonché de faux espoirs au cours des dernières années, et les vainqueurs des quatre dernières finales du circuit ATP ont été emblématiques de cette illusion. Grigor Dimitrov, champion en 2017, n’a pas encore fait de finale du Grand Chelem, tout comme le vainqueur de 2019 à Stefanos Tsitsipas. Alors que les lauréats de fin d’année 2018 et 2020, Alexander Zverev et Medvedev, en ont atteint un chacun. Thiem, d’autre part, en a fait quatre (comme Stan Wawrinka) sur trois surfaces différentes.

Lorsque l’Autrichien a fait sa première demi-finale de Roland-Garros en 2016, ses caractéristiques déterminantes étaient son revers à une main et sa capacité à frapper la balle plus fort qu’elle ne l’avait jamais été sur le circuit. Aujourd’hui, la marque de son jeu est l’espoir – pas seulement en tant que future star, mais dans des matchs qu’un joueur mineur considérerait comme une cause perdue. Surtout dans une cause perdue.

Aucun joueur avant Thiem n’avait réussi une finale de l’Open d’Australie après que Djokovic eut remporté le premier set. Vous vous souvenez de l’édition 2019 où le Serbe a rapidement conclu le premier set contre Nadal et lui a donné un point au service dans le second? En fait, avant 2020, Djokovic avait perdu la totalité d’un set lors d’une finale à Melbourne après avoir remporté le premier set. Jusqu’à ce que Thiem revienne pour gagner les sets deux et trois cette année et finisse par étirer et troubler Djokovic pendant quatre heures.

Cette nouvelle attitude de ne jamais abandonner a été portée à sa limite optimale lors de la finale de l’US Open lorsqu’il a riposté après deux sets et une rupture contre Zverev. L’Allemand avait alors le championnat sur sa raquette à 5-3 dans la cinquième, mais Thiem a simplement refusé de se retourner et a boité son chemin vers un revirement miraculeux, le premier du genre à New York en 71 ans.

«J’espère que tout le monde dans ma famille, en particulier mes grands-parents, a bien réussi le match. Cela n’aurait pas pu être facile pour eux à coup sûr, alors j’espère qu’ils vont tous bien », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des trophées de Flushing Meadows en riant. Le bien-être de ses grands-parents aurait peut-être été dans son esprit la semaine dernière également, lorsqu’il est revenu de 0-4 contre Djokovic lors du tie-break final de la demi-finale.

«Je pensais qu’après mon premier grand titre à New York, je serais peut-être un peu plus calme sur le court», a-t-il déclaré après avoir disputé sa deuxième finale consécutive à Londres. «Mais je suppose que c’était une erreur. J’étais tout aussi nerveux qu’avant.

Ces nerfs, cependant, sont une bonne chose; un signe révélateur qu’un joueur a faim de plus qu’il n’a déjà réalisé.

Ils ont tenu Thiem en bonne position pour devenir le premier homme d’une vingtaine d’années à remporter un Grand Chelem depuis Andy Murray en 2016, et le plus jeune depuis Juan Martin del Potro en 2009. En 2021, ses plus proches rivaux à Federer, Nadal et Djokovic ont 40 ans. , 35 et 34 respectivement. Thiem, qui n’a eu 28 ans que lors de la défense de son titre à l’US Open, est de loin le plus jeune de ses nouveaux égaux.