Un documentaire sur la biosphère est plus étrange que la fiction – / Film

Réalisateur Matt WolfDocumentaire Vaisseau spatial Terre, qui se concentre sur huit personnes qui vivaient à l’intérieur d’une biosphère auto-conçue au début des années 1990, a été repris par Neon et le distributeur le publiera en ligne dans environ deux semaines et demie – mais cette version ne sera pas tout à fait comme tout d’autres que vous avez déjà rencontrés. En plus des drive-in et des emplacements pop-up compatibles avec la quarantaine, vous pourrez regarder Vaisseau spatial Terre sur des sites Web d’entreprises qui n’avaient auparavant rien à voir avec une exposition de films, comme des musées, des librairies et même des restaurants. Obtenez les détails ci-dessous.

Un film sur un groupe de personnes qui sont coincées à l’intérieur pendant deux ans est vraiment très opportun en ce moment, mais Wolf n’avait évidemment aucune idée de la façon dont il serait prémonitoire quand il montait le projet. « En faisant ce film, je n’aurais jamais pu imaginer qu’une pandémie exigerait que le monde entier soit mis en quarantaine », a-t-il déclaré dans un communiqué. «À la lumière de COVID-19, nous vivons tous comme des biosphères et nous aussi, nous entrerons dans un nouveau monde. La question est de savoir comment allons-nous être transformés? Maintenant, avec un sens viscéral de la fragilité de notre monde, c’est à nous de le protéger. »

Voici le synopsis officiel:

Le vaisseau spatial Terre est la véritable aventure, plus étrange que la fiction, de huit visionnaires qui, en 1991, ont passé deux ans en quarantaine à l’intérieur d’une réplique auto-conçue de l’écosystème de la Terre appelée BIOSPHÈRE 2. L’expérience était un phénomène mondial, faisant la chronique de l’existence quotidienne dans le visage d’une catastrophe écologique menaçant le pronostic vital et d’une critique croissante selon laquelle ce n’était rien de plus qu’un culte. L’histoire bizarre est à la fois un récit édifiant et une leçon pleine d’espoir sur la façon dont un petit groupe de rêveurs peut potentiellement réinventer un nouveau monde.

Une stratégie de sortie innovante

Neon (qui l’a absolument tué récemment avec des films comme Parasite et Portrait d’une dame en feu) met Vaisseau spatial Terre dans les ciné-parcs participants ainsi que «certaines projections pop-up de paysage urbain (accessibles en toute sécurité par les citadins mis en quarantaine)». Mais l’aspect le plus intéressant de la sortie est l’arrangement spécial que le distributeur a fait pour le faire voir par le plus large public possible en ces temps: ils le lancent sur des sites Web de théâtre et des sites Web d’autres entreprises concernées intéressées à participer, comme des festivals de films , musées, librairies, restaurants, etc. Et cela s’ajoute à un déploiement numérique plus traditionnel, car le film sera également disponible sur Apple TV, Amazon, Google Play, FandangoNow, Vudu, DIRECTV, DISH et Hulu.

Mais ne préférez-vous pas le regarder sur un site de restaurant, juste parce que vous le pouvez? Voici quelques informations supplémentaires sur ce déploiement non conventionnel:

La stratégie de sortie de NEON a été conçue comme un moyen de remédier aux limites actuelles de l’expérience théâtrale dans le but de rapprocher les communautés et les cinéphiles et d’aider les organisations et les entreprises dans le besoin. Permettre aux cinémas indépendants, musées, librairies, organisations artistiques et culturelles, organisations à but non lucratif, restaurants et autres petites entreprises gravement touchées de participer à la sortie leur donnera la possibilité de rester en contact avec leur communauté et, espérons-le, de fournir des ressources financières indispensables soutien. De plus, les partenaires auront la possibilité d’héberger des projections privées et / ou de co-organiser des questions-réponses en ligne en direct et des panels avec des cinéastes, des sujets de cinéma et des invités spéciaux. Une liste partielle de partenaires non traditionnels comprend Atlas Obscura, Earth Day Network, Books are Magic, Explorers Club, Posteritati, Fernbank Museum, NYC Trivia League, Talcott Mountain Science Center, Ground Support Cafe, Explorers Club, Malaprop’s Bookstore / Cafe, SITE Sante Fe, Synergetic Press, City Growers, Bud Werner Memorial Library, Santa Monica French bistro Pasjoli et le célèbre restaurant de Brooklyn Locanda Vinii & Olie. Aux États-Unis, d’autres petites entreprises et organisations intéressées à s’associer à NEON peuvent en savoir plus et s’inscrire sur www.NEONrated.com.

Vaisseau spatial Terre se lance partout sur 8 mai 2020.

