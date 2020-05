Un documentaire d’improvisation hip-hop – / Film

Si vous vous souvenez avoir regardé les premiers jours de la version américaine de De quelle ligne s’agit-il de toute façon? à la fin des années 90 et au début des années 2000, vous vous souvenez probablement d’un jeu dans lequel le performeur Wayne Brady aurait essentiellement freestyle son chemin à travers une chanson basée sur une suggestion du public. Mais il n’était pas le seul à faire de l’improvisation hip-hop à cette époque.

Il y avait aussi Freestyle Love Supreme, un petit groupe d’improvisation composé de futurs grands noms comme Lin-Manuel Miranda. Ce groupe fait l’objet d’un long métrage documentaire intitulé We Are Freestyle Love Supreme qui a joué à Sundance plus tôt cette année, et il est sur le point de débuter sur Hulu dans quelques jours. Voici la première bande-annonce.

We Are Freestyle Love Supreme Bande-annonce

Freestyle Love Supreme a été cofondée en 2003 par Miranda, Anthony Veneziale, et Thomas Kail, ce dernier continuant sur des versions scéniques directes de Dans les hauteurs et Hamilton (et qui venait juste aujourd’hui d’exploiter un violon sur le toit refaire). Il présentait une distribution tournante de grands noms du futur théâtre musical américain, aucun plus grand que Miranda lui-même, qui a écrit et joué dans le film susmentionné. hauteurs et Hamilton. Christopher Jackson, qui a joué Benny dans hauteurs et George Washington Hamilton et a également des crédits sur des choses comme Moana, Oz, et Taureau, était également à bord, et Utkarsh Ambudkar, à qui vous pourriez reconnaître The Mindy Project ou le moment où il a récapitulé les Oscars sous forme de rap sur scène à mi-chemin de la cérémonie, a été parmi les ajouts ultérieurs à la distribution.

Le groupe avait en fait une série télévisée de courte durée sur un réseau appelé Pivot il y a plusieurs années, et vous pouvez regarder quelques clips ci-dessous:

Voici une vidéo des coulisses de Playbill de 2013, ainsi qu’une performance TEDx:

Andrew Fried dirigé We Are Freestyle Love Supreme. Il est un producteur avec une longue liste de crédits et a également réalisé des épisodes de Table du chef, entre autres. Voici le synopsis officiel du documentaire:

Avant que le monde ne connaisse les comédies musicales de Broadway In The Heights et Hamilton, Lin-Manuel Miranda a créé un groupe d’improvisation hip-hop appelé Freestyle Love Supreme. Ce film raconte le voyage de 15 ans du groupe, culminant avec des performances en 2019.

We Are Freestyle Love Supreme arrive à Hulu le 5 juin 2020. Voici l’affiche officielle:

