Un détecteur de métaux réunit une veuve avec l’alliance de son mari après la mort de Covid-19

La détection de métaux peut sembler un passe-temps curieux pour ceux d’entre nous qui ne se sont jamais frayés un chemin à travers des acres de terre à la recherche d’objets de la guerre civile pour ne rien trouver de remarquable. Pourtant, ce n’est pas seulement un passe-temps glorieux pour ceux qui l’apprécient, il peut également être utile aux non-détecteurs qui ont perdu quelque chose de personnel.Lynda Enever jouait avec son petit-fils sur Cleethorpes Beach dans le Lincolnshire plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a perdu le mariage de son défunt mari. sonner quelque part dans le sable. Le mari de Mme Enever est décédé d’un coronavirus en mai et elle était désemparée de perdre son bracelet en or.Une semaine plus tard, le détecteur de métaux expérimenté Shane Newbold, un travailleur de la salle de sport de 32 ans et père de deux enfants, a trouvé la bague de 9000 £ et Je l’ai renvoyé à Mme Enever, qui a déclaré qu’elle avait «immédiatement fondu en larmes» après avoir été réunie. La lettre d’information a coupé le bruit «C’était tellement gentil de sa part de le faire pour un parfait inconnu», a-t-elle dit. , Secrétaire général du Conseil national de la détection des métaux, dit i que les détecteurs viennent souvent à la rescousse dans des moments comme celui-ci. « Trouver une alliance est un événement hebdomadaire dans notre organisation. » J’en ai trouvé neuf. Les gens contactent leur club local dans leur région – nous avons 15 clubs – quand ils ont perdu quelque chose, un détective sort et écoute la personne qui l’a perdu, et nous essayons de déterminer où il se trouve. Le taux de récupération de ces objets perdus est incroyablement bon. »Pièces du Hackney Hoard. Lockdown a déclenché une série de découvertes archéologiques – des pointes de flèches néolithiques aux crochets de ceinture post-médiévaux – dans les jardins arrière (Photo: British Museum, PA) La détection de métaux a gagné en popularité au Royaume-Uni au cours de la dernière décennie. Il pourrait y avoir plus de 27000 détecteurs de métaux rien qu’en Angleterre et au Pays de Galles, selon les chiffres du gouvernement.Le passe-temps est apparu dans les années d’après-guerre, lorsque des détecteurs portables assez bon marché développés pour l’armée ont été mis à la disposition du public. dans l’activité est peut-être dû à des programmes bien-aimés tels que Time Team et la comédie lauréate de la Bafta, The Detectorists, dans laquelle Mackenzie Crook et Toby Jones jouent un duo de chasseurs de trésors. Comme l’indique le personnage de Jones, Lance rassembler les faits, reconstituer le puzzle, déterminer comment nous vivions et trouver les bâtiments dans lesquels nous vivions. Mais ce que nous faisons… c’est différent. Nous déterrons les souvenirs épars. Mine pour les histoires. Remplissez la personnalité… Nous sommes des voyageurs dans le temps. »Découvertes importantes Au fil des années, les détecteurs de métaux ont en effet fait des découvertes historiquement importantes. En 2012, Dave Crisp, qui avait détecté pendant 22 ans, a creusé plus profondément dans le sol du Somerset après avoir entendu un «signal incertain» et a sorti le Frome Hoard – 52 503 pièces romaines en argent et en bronze datant de 253 à 305 après JC, d’une valeur de £ Tout élément pouvant être, selon les définitions officielles, des découvertes ou des trésors archéologiques doit être déclaré, ce qui permet aux musées d’exprimer un intérêt à leur égard. Vous avez peut-être droit à une récompense.Bien sûr, comme dans tous les aspects de la vie, il y a ceux qui abusent des règles et veulent devenir riches rapidement.En 2019, deux détecteurs de métaux sont devenus des voyous après avoir déniché un trésor de bijoux en or, des lingots d’argent. et des pièces de monnaie enterrées il y a plus de 1000 ans par un guerrier viking dans le Herefordshire. Au lieu de déclarer les résultats – estimés à plus de 3 millions de livres sterling – George Powell et Layton Davies ont commencé à les vendre aux concessionnaires. Ils ont ensuite été emprisonnés respectivement pendant 10 ans et huit ans et demi. Cependant, quiconque se lance dans le passe-temps et s’attend à une découverte lucrative, voire excitante, sera probablement déçu, dit M. Gorman. « Détecter, ce n’est pas sortir. avec l’espoir de trouver un trésor – cela se produit une fois tous les deux ans, alors oubliez cela », dit-il.« Il s’agit aussi de trouver quelque chose de moderne, mais intéressant, d’être avec des amis ou des collègues ou des personnes qui deviendront votre ami et il s’agit de sortir en plein air. »Et ceux qui sont enclins à perdre leurs bijoux lors de leurs déplacements peuvent se reposer tranquillement, sachant que les chasseurs de trésors viendront probablement à la rescousse.

ASUPERMALL Detecteur De Concentration D'Oxygene (O2) Avec Ecran Lcd Et Alarme Son Electricité Domotique, automatismes et sécurité Alarme : kit et accessoires Détecteur de gaz ASUPERMALL, "Le détecteur d'oxygène portable est une sorte d'instrument de sécurité essentiel capable de détecter en permanence la concentration en oxygène dans l'environnement de travail.Il convient aux fuites

XP METAL DETECTORS Détecteur de métaux XP DEUS 22 X35 RC WS4 avec télécommande, casque Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Détecteur de métaux XP METAL DETECTORS, Détecteur XP Deus avec nouveau disque 22 cm X35. Détecteur ultra performant et complet fonctionnant en sans fils avec sa télécommande et ou son casque WS4. Caractéristiques techniques: Très léger : 880 g

XP METAL DETECTORS Détecteur de métaux XP DEUS 28 X35 RC WS4 avec télécommande, casque Outillage Outillage à main Outil de mesure électronique Détecteur de métaux XP METAL DETECTORS, Détecteur XP Deus avec nouveau disque 28 cm X35. Détecteur ultra performant et complet fonctionnant en sans fils avec sa télécommande et ou son casque WS4. Caractéristiques techniques: Très léger : 880 g