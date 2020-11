Un député conservateur sous traitement contre le cancer critique Jacob Rees-Mogg pour avoir déclaré que travailler à la maison, c’était «  se dérober  »

Un député conservateur traité pour un cancer du sein a critiqué Jacob Rees-Mogg pour avoir déclaré que les personnes travaillant à domicile «se dérobaient». S’exprimant par liaison vidéo, Tracey Crouch, 44 ans, a déclaré qu’en raison d’une décision de M. Rees-Mogg, elle avait été bloqué d’un débat sur le traitement du cancer, en raison de son propre traitement contre le cancer.La lettre d’information i politique a coupé le bruitElle a appelé le chef de la Chambre des communes à permettre aux députés de participer aux débats virtuellement à l’avenir.L’ancienne ministre des Sports of-one suit un traitement contre le cancer depuis juin, date à laquelle elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever deux tumeurs. Elle a subi une autre opération en juillet pour enlever des tissus et des ganglions lymphatiques potentiellement cancéreux. Impossible de participer aux débats Tracey Crouch lutte actuellement contre le cancer. [Photo: Twitter]Dit-elle: « [Mr Rees-Mogg] sera conscient qu’il y a un débat à Westminster Hall aujourd’hui sur le cancer du sein auquel – à cause de sa décision – certains d’entre nous qui ont une expérience réelle et actuelle de la maladie sont malheureusement incapables de participer. [his] engagement envers les procédures parlementaires traditionnelles, je suis sûr que s’il était sur les bancs d’arrière-ban et non pas le beau spécimen de santé et de forme physique qu’il est clairement, il plaiderait avec force pour que les membres puissent contribuer plus souvent aux débats grâce à la technologie moderne. Peut-être même s’attirer les faveurs de vous, Monsieur le Président, en suggérant que toutes les contributions à un débat ne nécessitent pas d’intervention. «Étant donné que les procédures hybrides ont été prolongées, pourrait-il cesser de penser que ceux d’entre nous se dérobent à nos devoirs – en fait au contraire – et reconsidérer de toute urgence la participation virtuelle, même si ce n’est que pour les débats d’arrière-ban général et de Westminster Hall. »Plus de vote à distance Il a également déclaré aux députés que le vote à distance, qui avait été autorisé lors des mesures de verrouillage initiales, ne reviendrait pas.Le chef de la Chambre des communes Jacob Rees-Mogg [Photo: Reuters]Il a déclaré: «Nous devons trouver un équilibre entre les besoins des honorables députés et les besoins de la Chambre dans son ensemble pour mener à bien ses travaux.» Et avec les débats, nous devons avoir la responsabilité de rendre des comptes aux ministres qui est le but des débats et d’avoir les interventions qui font un débat plutôt qu’une série de déclarations. »Il s’agit donc de trouver un juste équilibre en ces temps difficiles entre s’assurer que le Parlement peut servir pleinement ses électeurs et s’assurer que Les députés peuvent s’acquitter de leurs tâches de la manière la plus sûre et la plus efficace possible. »Il a affirmé que les députés ne pourraient pas participer aux débats de Westminster Hall sans être dans la salle, car l’équipement de diffusion est déjà« pleinement utilisé ».

