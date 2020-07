Un défi! Essayez de sortir sans prendre votre téléphone, puis partagez avec nous comment cela s’est passé

Nous sommes devenus tellement dépendants de nos smartphones que la plupart d’entre nous ne pensent même pas à ce que serait de quitter votre maison sans prendre votre téléphone. Pouvez-vous imaginer sortir sans emmener vos amis sur les réseaux sociaux, vos notes, Google Maps, l’appareil photo du téléphone et la musique avec vous? Et pourquoi voudriez-vous même laisser tous ces goodies derrière vous? De nos jours, les téléphones «minimalistes» et le concept de désintoxication des médias sociaux gagnent en popularité, alors si vous êtes prêt, essayons un défi!

Laissez votre téléphone derrière vous pendant une journée

Ce serait une expérience personnelle intéressante, et vous en apprendrez probablement beaucoup sur vous-même à la fin de la journée. Vous pourriez même vous surprendre, s’il s’avère que vous avez fini par passer un bon moment sans votre téléphone, en comptant entièrement sur vous-même.

Qu’est-ce que j’ai ressenti en laissant mon téléphone derrière moi

J’ai fini par oublier mon téléphone récemment, et j’en avais apparemment vraiment besoin, car j’avais une journée bien remplie. Je visitais certains endroits à pied, retrouvais des amis, buvais quelques verres, puis j’allais au magasin faire quelques courses avant de rentrer à la maison.

Explorer sans carte

Maintenant, atteindre de nouveaux endroits à pied sans connaître le chemin ou avoir Google Maps dans votre poche semble être un défi, mais cela s’est rapidement transformé en exploration amusante. Après tout, les rues sont numérotées et les gens autour peuvent se voir demander leur chemin.

Je me suis adapté aux «anciennes façons» de naviguer assez rapidement et je me suis amusé à explorer la ville relativement nouvelle dans laquelle je me trouvais, seul et sans carte. Normalement, je manquerais tellement de mon environnement lorsque je me concentre sur Google Maps.

Rencontrer des amis sans appeler ni envoyer de SMS

Cela aurait été délicat si nous n’avions pas planifié à l’avance ou si nous avions choisi un lieu de rencontre difficile à trouver, mais notre rencontre s’est déroulée au centre-ville, facile à trouver. Le principal problème que j’avais maintenant était de ne pas connaître l’heure. Je ne portais pas de montre, mais je pouvais toujours demander à un inconnu ou la voir à travers une vitrine.

Nous nous sommes tous rencontrés et j’ai demandé à tout le monde de faire ce que j’ai fait par inadvertance et de réduire au minimum l’utilisation du téléphone afin que nous puissions parler et profiter pleinement du reste de la journée.