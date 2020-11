Un critique de Latinx Food de LA Times accuse un papier de discrimination salariale

La critique gastronomique du Los Angeles Times, Patricia Escarcega, a dénoncé dimanche le journal dans un fil Twitter, accusant ses employeurs de la payer beaucoup moins que ses homologues blancs.

« Pourquoi engager le premier critique de restaurant Latinx de l’histoire du LA Times et puis les payer beaucoup moins pour faire exactement le même travail? elle a tweeté. «Je refuse de laisser subsister cette discrimination. C’est immoral, contraire à l’éthique et illégal. »

Dans le fil, Escarcega raconte comment elle a déposé une plainte pour discrimination salariale auprès de la LA Times Guild il y a six mois après avoir découvert qu’elle recevait les deux tiers de ce que son collègue critique Bill Addison était payé. Addison et Escarcega ont tous deux été embauchés il y a deux ans pour remplacer le critique de longue date Jonathan Gold, Addison venant au Times après avoir été critique alimentaire national chez Eater, tandis qu’Escarcega occupait le même poste au Phoenix New Times.

Mais dans la réponse de deux pages du Times, Escarcega dit qu’on lui a dit qu’elle était moins payée qu’Addison parce qu’elle «n’apportait pas de prestige au journal et parce que l’entreprise dit que nos classifications de postes ne sont pas les mêmes». même si leurs embauches ont été annoncées simultanément et qu’ils ont régulièrement été présentés comme co-critiques.

«Sans me le dire, la société m’a classé comme critique junior dès mon embauche, même si les managers m’ont répété à plusieurs reprises que j’étais à la hauteur de mon co-critique, et on m’a toujours demandé de faire le même travail, et mêmes attentes et normes », écrit-elle. «Cette semaine, beaucoup de gens du LA Times se sont rassemblés et m’ont écrit une lettre qui disait: Votre travail ne vaut pas la même chose que celui d’un homme blanc.

Les accusations d’Escarcega contrastent fortement avec les promesses de réforme et de diversité faites en août par le propriétaire du journal, le Dr Patrick Soon-Shiong. Dans le cadre d’une série d’éditoriaux et de rapports d’auto-examen explorant l’histoire de la discrimination et des préjugés dans la salle de presse du Times et sa couverture au fil des décennies, Soon-Shiong a promis de «créer une salle de rédaction où les Latinos représentent un quart de notre personnel» d’ici 2025.

«Le LA Times n’est pas à l’abri de la maladie du racisme institutionnel métastasant dans notre pays. Je m’excuse de ne pas avoir habilité nos journalistes et notre personnel latino-américains au rythme et à l’échelle requis pour renverser l’héritage du racisme et restaurer la santé de notre industrie », écrivait Soon-Shiong à l’époque. «Les engagements énoncés aujourd’hui ne peuvent effacer notre incapacité à donner la priorité à la communauté latino-américaine. Pourtant, j’espère que cette lettre reflètera une nouvelle page de notre histoire.

Mais Escarcega dit que son expérience au Times a été une continuation de la discrimination que Soon-Shiong a promis de faire face.

«Cette décision est un renversement brutal de ce que le Times a indiqué au cours de l’été, quand on m’a dit de manière informelle qu’il travaillait sur une résolution, et quand un directeur m’a appelé en juin pour me dire que l’entreprise était en train de« réparer »le Grand Canyon. -size écart salarial entre ses deux critiques de restaurant », écrit-elle.

« JEt envoie un message déchirant à tous les enfants Latinx comme moi, qui ont rêvé d’un jour [sic] écrire pour le Times; à nos lecteurs, qui méritent un article où Latinx et les femmes sont valorisés et payés au même titre que leurs homologues masculins blancs […] et à tous les lecteurs et étudiants en journalisme, qui méritent un article qui agit de manière honnête, éthique et de bonne foi, plutôt qu’une entreprise ayant l’intention de militariser le concept de « prestige » afin d’essayer de s’en tirer avec ce qu’un collègue a décrit en privé moi comme le plus grand écart salarial qu’elle ait jamais vu au Los Angeles Times.

Un porte-parole du Times n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.