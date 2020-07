Un crédit PSN gratuit de 10 € / 10 $ est accordé par Sony pour célébrer les 10 ans de Plus

Sony a commencé à créditer les comptes PS Plus de 10 £ / 10 $ et j’imagine également 10 € pour célébrer le 10e anniversaire de PlayStation Plus.

Il semble que cela a commencé à se produire la nuit dernière, et nous avons quelques exemples confirmés de cela. Le message se lit comme suit: «Pour célébrer les 10 ans de PlayStation Plus, nous avons ajouté un crédit PlayStation Store de 10 £ à votre compte. Merci d’avoir choisi PlayStation Plus. »

Sony a déjà annoncé qu’il célébrerait le 10e anniversaire de différentes manières. Il existe un thème gratuit pour le 10e anniversaire PlayStation Plus à récupérer sur le PS Store, et la société a ajouté Erica en tant que jeu bonus à la gamme PS Plus de ce mois-ci , aux côtés de NBA 2K20 et Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration.

Voici les liens vers le PS Store britannique, avec les trois jeux gratuits disponibles au téléchargement du mardi 7 juillet au lundi 3 août.

NBA 2K20

Rise of the Tomb Raider: Célébration de 20 ans

Erica

En regardant en arrière sur la sélection de jeux, nous sommes venus avec de bons éloges pour Rise of the Tomb Raider . Dans notre critique originale du jeu de 2015 – alors qu’il s’agissait d’une exclusivité Xbox One chronométrée – Dave a écrit:

Rise of the Tomb Raider est un tour de force bourré d’action qui, bien que dérivé parfois, est une aventure fantastique du début à la fin. Cette suite apprend certaines des leçons de son prédécesseur en faisant du jeu un jeu Tomb Raider reconnaissable, tout en implémentant en même temps de nouvelles fonctionnalités et un design visuel impressionnant. Bien que ce ne soit pas tout à fait l’aventure du globe-trotter que certains espéraient, Rise of the Tomb Raider vaut la peine d’être joué.

De même, nous n’avons pas examiné NBA 2K20 sur PlayStation 4, mais Dom est allé de l’avant et a examiné NBA 2K20 pour Nintendo Switch à la place. Néanmoins, il avait de bonnes choses à dire sur le jeu, qui est un match fonctionnel pour la version console de salon.

Pour les fans de sport possédant Switch, rien ne se rapproche de la NBA 2K20. Bénéficiant de superbes graphismes, d’un gameplay stellaire et d’une gamme de types de jeu riches en fonctionnalités, il y en a pour tous les goûts, et bien que VC soit toujours une « fonctionnalité » que nous préférerions ne pas avoir de place dans les titres sportifs modernes, elle a été équilibrée. en faveur du gameplay réel.

Enfin, nous n’avons pas examiné Erica, mais c’était une entrée intéressante dans la série de jeux Playlink de Sony, qui utilisait une connexion à des applications pour smartphone pour le contrôle au lieu de vous faire prendre un contrôleur. Les discussions sur cette fonctionnalité sont définitivement passées au second plan tandis que Sony se tourne plutôt vers le lancement de la PlayStation 5 et des joueurs de base au lieu du grand public, mais il sera intéressant de voir s’ils relancent la notion dans quelques années.

