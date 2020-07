Un crédit PS Store gratuit a été envoyé à un petit nombre d’abonnés PS Plus

Mise à jour (28 juillet): Maintenant que la poussière est retombée, il semble que seule une très petite sélection d’abonnés PS Plus ait reçu un crédit PS Store gratuit de Sony. Dans un sondage Push Square, seulement 4% ont admis avoir reçu le billet de faveur sur près de 6000 réponses. Il semble que Sony ait été sélectionné au hasard, tant mieux pour vous si vous étiez bénéficiaire des fonds.

Mise à jour (26 juillet): Sony encore dans le processus d’envoi de crédit PS Store gratuit aux membres PS Plus, donc si vous n’avez pas encore reçu votre argent gratuit, envisagez de rester un peu plus longtemps. Nous entendons des rapports sur le Web au sujet de personnes recevant la notification de Sony quelques heures après la publication de cette nouvelle. En fait, notre journaliste itinérant Robert Ramsey a reçu l’argent au crépuscule de ce matin, tandis que le reste de l’équipe de Push Square a été laissé au sec jusqu’à présent. Il y a, cependant, des rapports selon lesquels le bonus est envoyé au hasard.

Nous tenterons d’obtenir des éclaircissements du géant japonais pour voir s’il envoie le crédit par vagues, et si tous les membres PS Plus peuvent s’attendre à le recevoir éventuellement.

Histoire originale: Qui n’aime pas l’argent gratuit? Des rapports arrivent partout dans le monde selon lesquels Sony envoie du crédit PlayStation Store gratuit aux membres PlayStation Plus. On ne sait pas quelles sont les conditions pour être éligible à la promotion – en plus d’être activement abonné au programme d’adhésion du géant japonais, bien sûr – mais il semble que la monnaie soit distribuée dans le monde entier.

Au Royaume-Uni, vous obtiendrez un crédit PS Store très raisonnable de 10 £; aux États-Unis, vous obtiendrez 10 $. Pendant ce temps, ceux d’entre vous en Europe continentale auront droit à 10 €, et ainsi de suite. Si vous avez été sélectionné, vous recevrez une notification sur votre PlayStation 4, vous avertissant de l’argent qui a été ajouté à votre portefeuille PS Store.

Si vous êtes éligible, vous serez averti par un message similaire à celui intégré en haut de cet article. Vous pouvez trouver toute correspondance de Sony en accédant à la section Notifications sur le tableau de bord PS4, puis en appuyant sur le bouton Options. Sélectionnez le bouton « Depuis PlayStation » et vous devriez trouver un nouveau message du géant japonais si vous avez été sélectionné.

Tout cela coïncide parfaitement avec les soldes d’été de la société, qui ont fait chuter les prix de dizaines de titres. Vous pouvez en savoir plus ici. Avez-vous reçu l’édulcorant 10e anniversaire? Sur quoi prévoyez-vous dépenser le crédit gratuit du PS Store? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous, et pour les dernières informations sur la gamme gratuite PS Plus d’août 2020, suivez le lien.