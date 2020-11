Un conseiller spécial limogé par Dominic Cummings et escorté hors du n ° 10 par la police reçoit un paiement du gouvernement

L’ancienne assistante du Trésor qui a été publiquement sortie de Downing Street par la police armée après avoir été limogée par Dominic Cummings a réglé sa plainte pour licenciement abusif.Le gouvernement a évité un tribunal du travail potentiellement embarrassant en raison du licenciement de Sonia Khan, ancienne conseillère spéciale de Sajid Javid, alors chancelière de l’époque, après avoir accepté un chiffre de règlement non divulgué.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Mme Khan a été renvoyée en août dernier pour la fuite présumée de secrets du Brexit.La discrimination sexuelle M. Cummings l’aurait confrontée à propos des fuites et l’a accusée d’être en contact avec son ancien patron, Philip Hammond, qui était chancelier sous Theresa May – ce qu’elle a démenti.Dominic Cummings, conseiller spécial du Premier ministre britannique Boris Johnson, arrive à Downing Street (Photo: Reuters) Mme Khan – conseiller média de M. Javid – a été accusé par M. Cummings de l’avoir induit en erreur sur la nature de sa relation avec des personnes proches de l’ancien chanc ellor et a été escortée hors de Downing Street.Son traitement a déclenché des accusations de mauvais traitements contre des fonctionnaires et provoqué la colère de son patron, M. Javid.Mme Khan a par la suite annoncé qu’elle conduisait le gouvernement devant un tribunal du travail, alléguant un licenciement abusif et une discrimination fondée sur le sexe. M. Cummings, a été identifié dans les documents du tribunal comme étant un élément central des allégations de discrimination sexuelle, malgré les tentatives des avocats du gouvernement de supprimer la mention de lui.La décision du gouvernement de régler avec Mme Khan – dans ce qui aurait été à cinq chiffres somme – est susceptible d’être considérée comme une preuve supplémentaire du désir du Premier ministre Boris Johnson de «réinitialiser» à la suite de l’annonce que M. Cummings devait quitter son poste. L’ancien chancelier de l’Échiquier Sajid Javid aurait été furieux lorsqu’il a appris l’existence de le licenciement (Photo: PA) Il peut également être considéré comme une tentative d’éviter la divulgation de preuves potentiellement dommageables de la façon dont M. Cummings dirigeait le numéro 10 lors d’audiences publiques qui devaient commencer le mois prochain.Mr Cummings aurait dû comparaître à ces audiences, mais il évitera désormais de le faire.Lire la suite Dominic Cummings aurait confirmé son intention de quitter Downing Street avant la fin de la an Dans un communiqué, Mme Khan a déclaré: «Après 14 mois de négociation, je suis aujourd’hui parvenu à un accord avec le Trésor, mon ancien employeur, et par conséquent je ne poursuis plus ma réclamation au tribunal du travail qui devait être entendue en Londres en décembre. «Ayant trouvé un règlement sur ces questions, je poursuis maintenant ma vie et ma carrière. J’ai un travail épanouissant en tant que consultant, je garde une grande affection pour le Parti conservateur et reste un conservateur engagé. «Le parti m’a pris sous son aile quand j’étais adolescent et je me sens extrêmement privilégié d’avoir été conseiller spécial sous le deux derniers premiers ministres. »M. Cummings a également été au centre d’un versement de 25 000 £ à un fonctionnaire en 2012.

