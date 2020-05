Un compositeur des Vikings nommé compositeur d’Assassins Creed Valhalla

Une annonce sur le magasin Ubisoft allemand a donné plus de détails sur Assassin’s Creed Valhalla. La dernière information concerne les compositeurs du jeu. Jesper Kyd et Sarah Shachner, qui ont tous deux une histoire avec Assassin’s Creed, reviennent pour AC Valhalla. Il semblerait que les deux seront rejoints par Einar Selvik, un musicien norvégien connu pour son travail sur la chaîne History Channel. Vikings séries.

L’utilisateur de Twitter AccessTheAnimus a repéré la liste des compositeurs sur la boutique Ubisoft allemande, avant de partager ce qui suit,

Apparemment, le magasin Ubisoft allemand a rapporté que la bande originale de #AssassinsCreed Valhalla sera composé par Jesper Kyd, Sarah Shachner et Einar Selvik (qui a composé pour la série télévisée Vikings!) pic.twitter.com/fDdE46l8Hl – AccessTheAnimus (@AccessTheAnimus) 11 mai 2020

La liste des compositeurs apparaît sous la section «Présentation» de la page Web. Il peut ensuite être trouvé dans un aperçu de l’édition Collector pour AC Valhalla. Une traduction de l’allemand vers l’anglais du site Web via Google suggère que le texte se lit comme suit: « Une bande-son sélectionnée du jeu avec de la musique par les compositeurs de renom Jesper Kyd, Sarah Schachner et Einar Selvik. »

Cette équipe de compositeurs pourrait livrer tout un tour de force. Après tout, Selvik devrait prouver une aubaine au désir d’Ubisoft de fournir un son nordique authentique. Pendant ce temps, les travaux de Kyd et Schachner sur la Assassin’s Creed la série est aimée. Jesper Kyd est responsable du thème principal emblématique, «La famille d’Ezio». Il n’a pas prêté ses talents à la franchise depuis Ezio’s dernière aventure Révélations, mais il était le compositeur derrière d’autres jeux comme Darksiders II et plusieurs entrées dans le Borderlands franchise, plus récemment le troisième match. Sarah Schachner a contribué à L’unité OST et a servi comme compositeur sur Les origines. Elle a également travaillé sur Hymne et Call of Duty: Modern Warfare.

Détails sur certains Valhalla’s Le contenu du Season Pass a également fait surface grâce à la vitrine allemande d’Ubisoft. Plus particulièrement, Ubisoft prévoit de produire un DLC d’histoire qui couvre la «légende de Beowulf».

Assassin’s Creed Valhalla arrive sur PS4, PS5, Google Stadia, PC, Xbox One et Xbox Series X cette saison des fêtes.

[Source: German Ubisoft Store via AccessTheAnimus on Twitter]