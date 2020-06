Un composant majeur de la série 5G Apple iPhone 12 sortira bientôt de la chaîne de montage

Selon Digitimes, plus tard ce mois-ci, la plus grande fonderie indépendante du monde, TSMC, commencera la production du chipset A14 Bionic pour la 5G 2020 Modèles Apple iPhone 12. En supposant qu’Apple expédie ses nouveaux combinés au cours de sa période traditionnelle, il y a de très bonnes chances que la gamme iPhone 12 soit les premiers smartphones alimentés par une puce de 5 nm. Le chipset A14 Bionic sera plus puissant et économe en énergie que l’actuel A13 Bionic utilisé pour alimenter la série iPhone 11 et le iPhone SE (2020).

La série Samsung Galaxy Note 20 pourrait être le premier smartphone à franchir la barrière des 7 nm



Le nœud de processus est basé sur la densité de transistor ou le nombre de transistors qui s’inscrivent dans un mm carré. Par exemple, le Bionic A13 de 7 nm actuellement utilisé peut emballer environ 96,5 millions de transistors dans un mm carré par rapport aux 171,3 millions qui peuvent s’insérer dans un mm carré en utilisant le processus de 5 nm. En conséquence, les 8,5 milliards de transistors à l’intérieur de chaque A13 Bionic s’élèvent à 15 milliards de transistors à l’intérieur de chaque chipset A14 Bionic.

TSMC fabriquera cette année des puces de 5 nm pour Apple et Huawei

TSMC devrait également expédier le SoC HiSilicon Kirin 1020 5 nm à Huawei pour la famille phare de ce dernier, le Mate 40, plus tard cette année. Mais Huawei pourrait avoir des problèmes pour obtenir des puces de pointe à partir des modèles P50 de l’année prochaine. C’est à cause d’un changement de règle d’exportation annoncé par les États-Unis; aucune fonderie utilisant une technologie de fabrication américaine ne peut expédier de semi-conducteurs à Huawei sans une licence du département américain du Commerce. Cependant, les puces fabriquées à partir de wafers qui étaient en production lorsque le changement de règle a été annoncé peuvent être expédiées à Huawei tant qu’elles sont livrées à la mi-septembre. Cela pourrait permettre à Huawei d’avoir suffisamment de puces pour les téléphones Mate 40.

TSMC et Samsung sont les seules fonderies à contrat ayant les capacités de fabrication de puces utilisant le nœud de processus 5 nm. Cependant, étant donné que les deux utilisent de l’équipement américain pour fabriquer ces puces, Huawei devra peut-être se démener pour trouver un remplacement. Il semblerait que Samsung parle avec Huawei de produire une ligne de circuits intégrés de 7 nm réalisée sans aucune technologie américaine. Ce serait un pas en arrière pour Huawei et pourrait nuire à l’activité phare de l’entreprise.

Fait intéressant, les Samsung Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra pourraient être les premiers téléphones à franchir la barrière des 7 nm. En effet, sur certains marchés, la série phare de Sammy au deuxième semestre 2020 Selon les rumeurs, il serait alimenté par le chipset Exynos 992 non annoncé, qui serait fabriqué à l’aide du nœud de traitement 6 nm de Samsung. Aux États-Unis au moins, les téléphones seront alimentés par le SoC Qualcomm Snapdragon 865 de 7 nm.

Outre le SoC Bionic A14 personnalisé d’Apple, les quatre modèles d’iPhone 12 auront chacun un modem Snapdragon X60 5G selon les sources de l’industrie. Le modem prend en charge les signaux sous-6 GHz et mmWave 5G; Pourtant, les dernières rumeurs appellent à une prise en charge inférieure à 6 GHz pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Plus et à la prise en charge des signaux mmWave plus rapides sur les appareils iPhone 12 Pro. Cependant, si les modèles standard et Pro utilisent la même puce de modem 5G comme le suggère le rapport Digitimes, nous pourrions voir les quatre variantes de la ligne iPhone 12 fonctionner sur les deux signaux 5G.

TSMC prévoit de construire une usine de fabrication en Arizona, selon les médias en mai. Cette usine n’aidera pas vraiment Apple pour plusieurs raisons. Premièrement, les combinés d’Apple sont assemblés en Chine (avec un petit nombre fabriqué en Inde), donc une fonderie TSMC située aux États-Unis ne fait rien pour réduire les coûts d’Apple. Et deuxièmement, l’installation de fabrication en Arizona ne serait pas en ligne avant 2023. D’ici là, les puces de 5 nm qu’elle devrait produire seront remplacées par des puces de 3 nm avec 300 millions de transistors emballés dans chaque mm carré. Jusqu’à présent, TSMC n’a fait aucune annonce officielle concernant la construction d’une usine sur le sol américain.