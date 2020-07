Un comité du Sénat américain a approuvé un projet de loi interdisant aux travailleurs fédéraux de télécharger et d’appliquer TikTok

– – – Un panel du Sénat américain a approuvé mercredi un projet de loi interdisant aux travailleurs fédéraux de télécharger et d’appliquer TikTok. Parmi ceux-ci, ou un logiciel de substitution développé par sa société mère ByteDance. Le gouvernement Trump envisage une interdiction plus large des applications chinoises à l’instar de l’Inde. Intitulée «No TikTok on Government Devices Act», les lois stipulaient: «Aucun employé des États-Unis, officier des États-Unis, membre du Congrès, employé du Congrès, ou fonctionnaire ou employé d’une société gouvernementale ne peut utiliser ou télécharger TikTok. Ou toute application successeur développée par ByteDance. Ou une autre entité détenue par ByteDance sur presque tous les appareils émis par les États-Unis ou une société gouvernementale. » Du fait de l’escalade du fossé entre les États-Unis et la Chine, le président Donald Trump n’a pas exclu de déclencher d’autres missions chinoises ici après la fermeture du consulat à Houston. « En ce qui concerne la fermeture d’autres ambassades, c’est toujours possible », a-t-il déclaré aux journalistes. La législation du Sénat sur TikTok a été créée par Josh Hawley, un sénateur républicain du Missouri qui a également proposé d’autres mesures contre la Chine. Dont un pour faire payer Pékin pour l’épidémie de COVID-19. Le projet de loi TikTok a été adopté par le comité sur la sécurité intérieure en raison de l’ensemble du Sénat. Et cela deviendra une loi puisque la Chambre des représentants a adopté une loi plus tôt cette semaine. Dans le cadre de la loi sur l’autorisation de la défense nationale 2021, le budget de la défense, qui suggérait de faire exactement la même chose, interdit aux employés fédéraux d’utiliser TikTok. Bien que Hawley ait présenté son projet de loi TikTok en mars, l’Amérique s’est précipitée vers l’interdiction de TikTok et d’autres applications chinoises après que l’Inde ait interdit 59 de ces applications à la fin du mois de juin. Y compris le navigateur UC et WeChat indiquant que leurs données utilisateur étaient exploitées. Et profilé par «des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la protection contre l’Inde». Une réglementation chinoise de 2017 oblige ces entreprises chinoises et d’autres à coopérer avec le gouvernement sur les questions de renseignement. Peu de temps après l’interdiction, le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que les États-Unis envisageaient une mesure similaire, spécifique à TikTok. Il a déclaré plus tard qu’un vaste examen était en cours non seulement sur TikTok, mais aussi sur d’autres programmes et appareils chinois. https://worldtoptrend.com/2020/07/a-large-supermarket-chain-will-not-require-shoppers-to-wear-masks Les États-Unis ont interdit aux entreprises de télécommunications chinoises Huawei et ZTE de participer à son déploiement de la communauté 5G. Et a fait pression sur d’autres nations pour qu’elles se joignent à un boycott mondial en plein essor de ces entreprises. La porte-parole de TikTok, Jamie Favazza, a déclaré que l’équipe américaine en pleine croissance de l’organisation n’avait pas plus de priorité que la promotion d’une expérience d’application sûre qui protège la vie privée des utilisateurs. «Des millions de familles américaines utilisent TikTok pour le divertissement et l’expression imaginative. Ce que nous reconnaissons n’est pas à quoi servent les dispositifs des autorités fédérales », explique-t-elle, selon Reuters. https://www.indiatoday.in/world/story/china-s-sinopharm-says-coronavirus-vaccine-could-be-ready-by-year-end-state- – – –

