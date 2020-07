Un coéquipier désespéré d’arrêter a rapporté que l’objectif de 20 millions de livres sterling de Leeds était parti – .

in

Velez Sarsfield Fernando Gago est désespéré d’empêcher Thiago Almada de partir pour Leeds United cet été, plaisantant à TYC qu’il gardera le « nouveau Messi » captif pour l’empêcher de partir pour Elland Road.

Si cette dernière sensation argentine est la vraie affaire ça reste à voir.

Après tout, il est loin d’être le premier prodige au visage frais à être qualifié de successeur de Lionel Messi au cours des dix dernières années – mais il est peut-être le plus talentueux du lot.

À l’âge de 19 ans, Almada est déjà le pivot créatif de l’un des plus grands clubs d’Argentine, marquant neuf fois en 46 matchs tout en poussant les défenseurs de toute l’Amérique du Sud avec ses pieds délicats et son accélération explosive.

Barcelone et Arsenal ont été liés, via Mundo Deportivo, avec toute une série de puissances européennes.

Mais, avec un manager argentin légendaire faisant des merveilles à Elland Road, il y a de fortes chances que le West Yorkshire accueille bientôt un wonderkid de 20 millions de livres sterling à bras ouverts (Ole).

Non pas que Gago, 61 fois international anciennement du Real Madrid, de la Roma et de Valence, soit prêt à faire ses adieux pour le moment.

« Ce sont des décisions très personnelles mais Tiago va devoir rester un an de plus car il m’a déjà donné sa parole », ironise Gago.

«Il va devoir rester ici, sinon je ne le laisserai pas quitter la maison. S’il part, il devra payer pour un barbecue… on va le faire rester!

Almada a eu des pulsations dans tout le West Yorkshire la semaine dernière lorsqu’il a admis, via TYC, qu’il sauterait sur l’occasion de perfectionner ses talents éblouissants sous Bielsa.

«J’ai vu quelques temps forts de Leeds et j’ai vu quelque chose de similaire à ce que nous faisons ici à Vélez», dit Almada.

