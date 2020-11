Un club de football visé par une cyberattaque «  sophistiquée  »

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur une cyberattaque contre le Manchester United FC, mais le club a déclaré qu’il n’était « actuellement au courant d’aucune violation de données personnelles associées à nos fans et clients ». Le club, qui héberge le West Bromwich Albion à Old Trafford samedi. , a confirmé le piratage vendredi soir, mais a déclaré que tous les systèmes nécessaires pour le match étaient restés sécurisés.Samedi, une porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: «Nous sommes au courant et enquêtons actuellement sur un incident cybernétique à Manchester United. Football Club. « Une opération criminelle sophistiquée Un communiqué du club disait: » Manchester United peut confirmer que le club a subi une cyberattaque sur nos systèmes. « Le club a pris des mesures rapides pour contenir l’attaque et travaille actuellement avec des conseillers experts pour enquêter sur la et minimiser les perturbations informatiques en cours. «Bien qu’il s’agisse d’une opération sophistiquée menée par des cybercriminels organisés, le club dispose de protocoles et de procédures étendus sont en place pour un tel événement et avaient répété cette éventualité. « Nos cyberdéfenses ont identifié l’attaque et ont arrêté les systèmes concernés pour contenir les dommages et protéger les données. » Les canaux médiatiques du club, y compris notre site Web et notre application, ne sont pas affectés et nous sommes pas actuellement au courant d’aucune violation de données personnelles associées à nos fans et clients. «Nous sommes convaincus que tous les systèmes critiques nécessaires pour que les matchs se déroulent à Old Trafford restent sécurisés et opérationnels et que le match de demain (samedi) contre West Bromwich Albion se déroulera Jill Scott de Manchester City salue les officiels et les joueurs de Manchester United avant le match de la Coupe de la Ligue Continental Tyres à Leigh Sports Village, Leigh le jeudi 19 novembre 2020 (Photo: Martin Rickett / PA Wire) De plus en plus commun Un porte-parole pour United a ajouté: « Ces types d’attaques sont de plus en plus courants et vous devez répéter. » United a informé le Bureau du commissaire à l’information, comme l’exige ed, et le club affirment que des recherches médico-légales sont en cours dans le but d’établir plus de détails sur l’attaque. Pendant ce temps, le Times a rapporté samedi que quatre athlètes britanniques faisaient partie des «centaines» de stars du sport féminines et de célébrités dont les photographies et vidéos intimes Les téléphones portables ont été ciblés, un athlète britannique s’est fait voler près de 100 images privées et un autre a pris plus de 30 photos et clips vidéo, ont ajouté les journaux.

