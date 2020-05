Un Christopher Nolan chez Marvel, pour bientôt ?

By

Après son travail salué par la critique chez DC Comics pour sa saga sur le Chevalier Noir, Christopher Nolan est dans la visière de Disney.

La maison mère de Marvel songerait en effet au réalisateur américano-britannique de la trilogie The Dark Knight pour un film dans le MCU. Il ne serait pas le seul, puisque c’était également le cas de Taika Waititi. Cela prouve que pour passer de DC Comics à Marvel, il n’y a qu’un pas !

Un réalisateur pour Daredevil ?

Marvel a déjà une idée derrière la tête pour attirer Nolan dans le MCU : lui confier la réalisation de Daredevil. L’univers sombre et violent du personnage colle parfaitement à sa philosophie cinématographique. Il faut dire que depuis le dernier long métrage Daredevil (avec Ben Affleck), en plus d’une adaptation en série Netflix réussie, les aventures de Matt Murdock suscitent un intérêt grandissant auprès des fans. Ces derniers ne rêvent que d’une chose : revoir le démon de Hells Kitchen sur le grand écran.

Charlie Cox, en pole position pour le rôle

Les fans ne vont pas de main morte pour choisir l’acteur qui interprétera le rôle. Beaucoup plaident pour Charlie Cox, celui qui incarne Daredevil dans la série Netflix. Une pétition a même été lancée pour que ce dernier puisse reprendre le rôle qui lui a été dévolu depuis 3 saisons maintenant sur Netflix. Sur ce point, Disney se garde de faire tout commentaire. L’objectif est de lancer au plutôt le projet Defenders, avec comme premier long métrage Daredevil.

Avec son univers sombre et brutal autour de Batman, les trois films de Nolan ont conquis le public et redoré le blason des films de super héros. La similitude entre l’univers de Batman et de Daredevil est très grande. Cela explique facilement le choix de Marvel de se tourner vers celui qui a déringardisé Batman.

